2023新錶／勞力士領軍藍綠色竄出頭　江詩丹頓熱門鮭魚錶盤回歸

▲勞力士Oyster Perpetual Sky-Dweller 18K永恒玫瑰金款搭配藍綠色錶面，1,689,500元。（圖／勞力士提供）

記者陳雅韻／台北報導

藍色與綠色在名錶圈流行多年，在今年日瑞士內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watches and Wonders）上依然是主流，不過新興勢力不容小覷，一種介於藍色與綠色之間的新色—藍綠色竄出頭，包括勞力士（Rolex）、IWC、卡地亞（Cartier）都為錶款換上此亮眼新色；「鮭魚面」也是討論度很高的色彩，今年主攻逆跳錶的江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Patrimony日期星期雙逆跳錶即以鮭魚色面盤亮相。

新興勢力藍綠色

勞力士專為環球旅行者設計的Oyster Perpetual Sky-Dweller（蠔式恒動縱航者型），以簡易操作的設計備受青睞，今年貴金屬華麗回歸，推出搭配薄荷綠色錶面的白色黃金鋼款，以及藍綠色和諧交融的獨特藍綠色面盤18K永恒玫瑰金款，為經典之作注入新意；卡地亞招牌錶款Pasha系列三針日期錶與計時碼錶，也各有藍綠色新款亮相。

▲IWC工程師自動腕錶40推出Aqua色調面盤精鋼款，374,000元。（圖／IWC提供）

IWC年度主打的工程師自動腕錶40，重現錶界傳奇人物Gerald Genta於1970年代設計的工程師SL腕錶風采，內載動力儲存長達120小時的自製32111型機芯，共有1款鈦金屬腕錶與3款精鋼錶，當中一款精鋼錶即為藍綠色面盤，同時以90度相交細小線條構成的網格裝飾，更具層次感。

▲江詩丹頓Patrimony 逆跳星期日曆腕錶為鉑金錶殼搭配鮭魚色錶盤。（圖／江詩丹頓提供）

氣質優雅鮭魚面

1930年代起彩色面盤興起，江詩丹頓1940年代的時計已出現鮭魚色錶盤，去年起限量發行鮭魚色面盤錶款大受藏家歡迎，今年將此優雅色調運用在鉑金材質的Patrimony 逆跳星期日曆腕錶，面盤上半部的日期逆跳與下方的星期逆跳以傳統的藍鋼指標指示，小時和分鐘由18K白金指標顯示，搭配1950年代經典設計略呈弧形的時分針，以及珠粒式分鐘刻度圈，流露典雅氣息。

▲帝舵表Royal系列鮭粉色面盤38毫米腕錶，77,000元。（圖／帝舵表提供）

更容易入門的鮭魚色面盤機械錶，首推帝舵表（Tudor）於錶展發表的Royal（帝舵皇家）系列，迎來巧克力棕色與鮭粉色2款新色，飾以太陽光線紋路，為運動休閒風格錶款增添時尚氣息，提供4種尺寸可供選擇，約10萬元以內的定價吸引錶迷跨進名錶世界。