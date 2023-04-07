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小S女兒Lily成熟裝扮搶拎「FENDI名媛包」！孫芸芸濕髪曬同款電翻

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記者鮑璿安／台北報導

FENDI 的當家包款Peekaboo是具有傳承價值的包款，經典不過時的鎖扣、皮革細節成為標誌性特色，如今頂著Peekaboo ISeeU系列再度洗版社群，名媛孫芸芸、侯佩岑、楊祐寧妻子Melinda以及小S女兒Lily都親自演繹，示範不同風格的時尚背法。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸、侯佩岑示範大尺寸Peekaboo ISeeU。（圖／品牌提供）

具有時尚影響力的名媛孫芸芸，手拎白色Peekaboo ISeeU，身穿簡潔灰色背心裙，微濕髪眼神自帶電力，親自加持包款，將最標誌的手風琴褶造型精彩詮釋。而侯佩岑佩戴焦糖色款式，包款的「微笑弧度」彰顯撞色內裡，她搭配上Y2K風格的液態短裙，露出一雙美腿相當搶鏡。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲（依序）Melinda以及Lily走休閒風格 。（圖／品牌提供）

Peekaboo ISeeU提供不同尺寸，略微小巧的款式更好駕馭，無論正裝或是休閒風皆可搭配，同樣選擇白色款式的Melinda，穿上水藍色綁帶上衣多了率性氛圍。時尚新手Lily難得挑戰成熟的藍灰色套裝，讓迷你Peekaboo ISeeU包款成為畫龍點睛的配件。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲依序Candy Padded Cassette 肩背包（焦糖棕）；Candy Loop 編織肩背包 （絲帶粉）； Candy Cassette 肩背包（開心果綠）；Candy Jodie 半月包 （雪酪黃）。（圖／品牌提供）

同時，Bottega Veneta帶來全新的「超迷你糖果包Candy」，此次縮小款式包含 Padded Cassette 肩背包、Jodie半月包、Arco 托特包、Cassette 水桶包及Loop 編織包，尺寸均變小，但招牌編織手法完美延續，濃縮精湛工藝以及標誌極簡美學，碰撞出可愛火花。當然，新色也一併登場， 染製以風襲藍、雪酪黃、絲帶粉、奇異果綠等如糖果般繽紛亮眼的色彩，在日常穿搭中注入一絲活力。

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關鍵字：

FENDI, Peekaboo, 孫芸芸, Lily

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