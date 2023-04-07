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盤點《模仿犯》8金句：誰都能躲在暗處，變成另外一個人

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編輯／Ann

Netflix台劇《模仿犯》講述1990年代台灣發生的連續殺人命案，由吳慷仁、江宜蓉、姚淳耀、柯佳嬿、林心如等人主演，於3月31日開播之後，立刻拿下台灣Netflix週榜冠軍，熱度更延燒到歐洲。現在就來盤點當中的金句台詞，說出現實真相！

▲▼《模仿犯》在不到三天的時間裡，成功地登上台灣Netflix週榜冠軍寶座 。（圖／Netflix提供）

▲《模仿犯》登上台灣Netflix週榜冠軍寶座 。（圖／Netflix提供）

1. 我們總是習慣把自己擁有的東西視為理所當然，等到你失去後才會發現，這個世界上沒有人該無條件的理解你、愛你。等你明白這個道理，有時候也太晚了。

2. 但我現在明白了，世界也許變得不同，無論是我，還是這個世界，黑暗都不會消失，我們所能做的，是用更多的溫暖跟光去平衡。

3. 一個真正的強者就像水一樣，為什麼？因為不管什麼樣的打擊都無法改變水。我覺得你夠強大，像水一樣，即使現在看起來表面有些動搖，其實根本就無法改變你。

▲▼《模仿犯》在不到三天的時間裡，成功地登上台灣Netflix週榜冠軍寶座 。（圖／Netflix提供）

4. 新聞，曾經代表了真相的力量，但現在它只是一場又一場真人秀。

5. 網路發達，讓誰都能躲在暗處，變成另外一個人。

6. 其實每個舞台，都是由觀眾的慾望創造出來的。唯有觀眾沉迷的目光，表演者才有存在的價值，否則你什麼也不是。

▲▼模仿犯奪台灣熱門第一，衝進日本熱門第8。（圖／翻攝自臉書／模仿犯）

7. 騙久了我就相信了，然後大家好像也跟著相信了。

8. 我相信真相會找到自己回家的路。

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關鍵字：

模仿犯, 台劇, 金句, 台詞

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