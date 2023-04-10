母親節寵媽必買！BIO UP「極萃賦活全能撫紋霜」一抹變身你的靚姊妹

▲母親節首選「極萃賦活全能撫紋霜」，緊緻、抗老、保濕一瓶多效。

圖、文／東森自然美提供

母親節即將到來，你想好要送媽媽什麼禮物了嗎？媽媽辛苦一整年，母親節當然要送最好的！愛美是女人的天性，因此最實用又暖心的禮物，就是幫媽媽「收回」在臉上的歲月痕跡，喚回年輕肌膚光采，而BIO UP的「極萃賦活全能撫紋霜」就是首選，讓媽媽的臉上肌膚不再被歲月侵蝕，抗老保濕一瓶多效，輕鬆幫媽媽養出貴婦好命肌，想要超前部署母親節禮物，就不能錯過4/11(二)20:00東森購物47台的好評開賣，送禮送到媽媽心坎裡！

母親節想討媽媽開心，就是要選對禮物，平常忙著照顧全家大小的媽媽，常嚷嚷說「自己老了、皺紋越來越多」，母親節幫媽媽解決煩惱、對症下藥，保證能讓媽媽收到禮物時，笑得比少女還開心，你的助攻神隊友，就是最懂女人的BIO UP科美研，為了對抗歲月痕跡，BIO UP深入研究肌膚年輕奧秘，推出「極萃賦活全能撫紋霜」，採用「水凝轉化傳導技術」，激活諾貝爾科研「節律因子」，讓肌膚快速恢復彈性、擺脫帶有疲勞感的暗沉肌，全方位幫媽媽對抗肌膚老化問題。

讓媽媽一用就有感的「極萃賦活全能撫紋霜」，是嚴選來自法國巴卡拉黑玫瑰，搭配「水凝轉化傳導技術」，碰到肌膚時就會轉化成爆水的精華質地，一抹瞬間爆水、保濕力爆棚，並且添加「專利CTX瑞士胜肽複方」，結合以生物模擬合成的芋螺肽及深海魣鱈提取膠原的極致抗老成份，喚起年輕肌膚，重現澎潤彈力，解決大魔王細紋和皺紋，再運用「雞尾酒專利配方」，幫助老化中的肌膚啟動極速修護，超完美抗老配方養出讓媽媽滿意的貴婦好命肌。

▲「極萃賦活全能撫紋霜」以法國巴卡拉黑玫瑰作為核心成分，使肌膚立即飽水、膨彈。

媽媽們最重CP值，一瓶多用的「極萃賦活全能撫紋霜」，除了是日常保養品之外，還是急救保養神器，當肌膚乾到不行時，可以拿來當「速效保濕面膜」，厚敷全臉5分鐘，保濕鎖水遠離乾枯肌，另外，可以也當「角質護理」，用指腹輕輕按摩，軟化並緩和乾燥粗糙的肌膚表皮、調理肌膚，連續幾天使用，就能讓肌膚變得光滑細嫩，也可以拿來當「妝前保濕打底」及「全身肌膚乾荒問題」救星，一罐在手、全身保養皆有！

今年母親節，讓媽媽變美變年輕吧！送BIO UP的「極萃賦活全能撫紋霜」，不僅讓媽媽找回年輕的樣子，天天都笑得很開心，每天保養時還可以感受到淡淡香味超療癒，母親節送禮不踩雷，現在趕快訂好鬧鐘，準時鎖定4/11(二)20:00東森購物47台的好評開賣，讓媽媽由內而外活出最美的樣子。

▲BIO UP「極萃賦活全能撫紋霜」將於4/11(二)20:00東森購物47台好評開賣。

●東森購物客服專線0800-045-080

●東森購物網站 http://etu.tw/904376901

●BIO UP科美研粉絲專頁 https://www.facebook.com/BIOUP.TW

