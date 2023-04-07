春夏5000元有找時尚錶出列　BABY-G甜美系、Swatch小花錶贏芳心

▲春夏甜美系穿搭，少不了BABY-G BGD-565SC-4腕錶。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

進入春夏不僅服裝換季，搭配的腕錶也更著換新色，5,000元內就能覓得時尚錶款，日本品牌CASIO一次滿足不同風格的女性，旗下3大品牌BABY-G、CASIO Vintage系列與SHEEN分別以甜美系、復古風與都會感設計吸引目光，瑞士品牌Swatch則從花卉擷取靈感，推出一系列多彩的小花錶。





▲BABY-G 2023早春新色BGD-565SC系列，單只2,600元。





▲CASIO復古風的Vintage系列AQ-800ECGG腕錶（左起）深橘款2,700元、淺藍款1,950元、墨綠款2,700元。

BABY-G以纖薄BGD-565作為基礎打造的早春新色BGD-565SC系列，以櫻花、紫丁香與鼠尾草為靈感調製全新色調，並搭配閃閃發亮的珠光錶盤，戴上立刻展現少女感；若偏愛文青風裝扮，肯定被CASIO Vintage系列以1980年代的AQ-450為基礎創作的AQ-800EC腕錶吸引，復古造型搭配懷舊感的藍、深橘與墨綠3款彩色玻璃，具指針與LCD螢幕數位顯示功能；SHEEN則鎖定都會小資女，創作八角金屬錶圈的SHE-4554系列，整體線條簡潔俐落且纖薄，優雅耐看。





▲SHEEN八角錶圈造型SHE-4554系列玫瑰金色錶圈款（左起）5,000元，金色款5,500元，銀色款4,500元，黑色款5,500元。

Swatch春夏新作則一如過往繽紛，充滿年輕活力，將盛開的花卉融入設計之中，以藝術手繪感的花朵圖案裝飾FLOWERZ與ESSENCE OF FLOWER腕錶，另兩款花朵錶則以明亮的藍或綠色為底，點綴白色小雛菊印花，俏皮可愛。





▲Swatch以花卉為主題設計洋溢春日氣息的錶款。（圖／Swatch提供，以下同）





▲雛菊圖案的Swatch FLOWERZ腕錶，2,600元。