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慵懶氛圍一件洋裝就足夠！DIOR和服高雅有型、Simone Rocha裙襬好浪漫

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實習記者黃麗頻／綜合報導

復古Y2K風格風靡全球，然而卻不是所有人都愛此風格，日系Aya風也擁有許多擁護者，一件式的穿著表現出輕鬆、隨性之感，令人感到自在舒適，十分適合春季的慵懶氛圍；以下精選出3款鬆弛感滿點的ONE PIECE洋裝，一件就足夠時髦！

DIOR 和服連身裙

來自DIOR 2023春夏系列，設計靈感如其名來自和服設計，選用全棉斜紋防水布加上俐落的剪裁，讓整件洋裝看起來帥氣有型，背後的皺褶卻帶出經典高雅感，同色系寬腰帶為寬鬆版型增添結構細節，鈕釦衣袖更營造出不一樣的層次感，不僅穿得舒適還超時尚！

▲慵懶氛圍一件就足夠。（圖／翻攝自官網）

▲DIOR 和服連身裙，NT$87,000。（圖／翻攝自DIOR官網）

Simone Rocha Tie-Neck Dress

以浪漫為品牌核心的Simone Rocha，這款薄紗連身裙，以蕾絲交織泡泡袖營造復古、典雅氛圍，裙襬的蝴蝶結以荷葉邊打造酷似骷顱頭形狀，完美呈現歌德式風格，而整件衣履卻有著飄飄然地鬆弛感，彷彿天使中的魔鬼，氣場十足。

▲慵懶氛圍一件就足夠。（圖／翻攝自官網）

▲Simone Rocha Tie-Neck Dress，£1,200（NT$38,000）。（圖／翻攝自Simone Rocha官網）

Acne Studios SHORT SLEEVE DRESS

日前宣布插旗台灣的Acne Studios，這款棉質連身裙自帶品牌DNA，性冷淡剪裁設計簡約、耐看，鵝黃色的車縫線為洋裝畫龍點睛，側開衩更增添層次感，而背後的大V領搭上蝴蝶結綁帶，讓洋裝多了一絲俏皮氛圍，舒服又可愛。

▲慵懶氛圍一件就足夠。（圖／翻攝自官網）

▲Acne Studios SHORT SLEEVE DRESS，€ 450（NT$15,000）。（圖／翻攝自Acne Studios官網）

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關鍵字：

ONE PIECE, DIOR, Simone Rocha, Acne Studios

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