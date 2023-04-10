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包・開箱／Roger Vivier70年代迪斯可水鑽包！撞色亮片、不敗方扣最奢華

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記者鮑璿安／專題報導

很懂女人心的法國品牌Roger Vivier ，憑藉招牌水鑽、扣飾元素，不光帶給鞋履奢華亮點，還組成了新一季的Viv’ Choc包款，如同重回1970年代的迪斯可風格，這次《ET FASHION》包開箱就近距離解析這顆迷你包，揭曉當中的細節亮點！

▲Roger Vivier  。（圖／品牌官網）

▲70s華麗迪斯可風格的Viv Choc Bag系列 。（圖／品牌提供）

想尋找一顆華麗的派對包款，Roger Vivier 是很好的選擇，設計感從鞋履延伸到包款，因此讓整體造型更有一致性，時尚迷不陌生的 Viv’ Choc系列，是糅合傳統與創新的結晶，通過義大利工匠手製而成，中央均飾以一款新珠寶系扣。本季結合復古元素，靈感來自 70 年代迪斯可風格，「Viv’ choc 黃色鑽扣刺繡晚宴包」繡以鮮豔螢光黃圍繞帶有316顆水鑽的飾扣，繁複對比成為焦點，包袋更可以通過卸下肩帶後可變成手拿包，完美融入派對場合。

▲Roger Vivier  。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Viv’choc 撞色亮片方扣迷你晚宴包 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Roger Vivier  。（圖／品牌官網）

▲超大圓亮片以及水晶點綴包身 。（圖／品牌官網）

而Viv’choc 撞色亮片方扣迷你晚宴包，採用絨面革製成，配有獨特閃亮的金屬搭扣，搭配上整齊排列的超大圓亮片以及水晶點綴，繽紛色系像是走入了義式花園，如照鏡子般帶來療癒享受，閃出動人光澤。旋轉搭扣開袋後，更可見內襯的品牌標識，與貼心的置物夾層，是一款實用的派對包。

▲Roger Vivier  。（圖／品牌官網）

▲Roger Vivier  。（圖／品牌官網）

▲湖水藍撞色款式。（圖／品牌官網）

 ►包・開箱／MIU MIU「口袋腋下包」超多功能！榮登最不廢小廢包

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關鍵字：

包開箱, Roger Vivier , Viv’ Choc

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