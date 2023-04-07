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我們都曾是失去「魔法」的琪琪　真正的獨立是找到自己的所長

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文／女子學

不同的人生階段看同一件事，不論是書、戲劇、動畫或其他等等，都會從中獲得些什麼。小時候第一次看《魔女宅急便》，只覺得這個「卡通」好好看，琪琪跟吉吉超級可愛，好想跟他們一樣，坐著掃把在天上四處飛啊！

《魔女宅急便》說是吉卜力工作室的救星也不為過，這部改編自角野榮子同名小說的經典動畫，在「龍貓」和「螢火蟲之墓」等片的票房接連失利下，繳出漂亮成績單，解除了當時吉卜力工作室面臨的危機，更使其站穩腳跟。

三十四週年之際，《魔女宅急便》首次於大銀幕上映，再次重溫十三歲的琪琪離開家鄉，到新城市獨自生活的魔女修習之旅。現在有了些人生經歷再看，就會發現原來這是人在成長時必經的過程縮影。

▲《魔女宅急便》首次於大銀幕上映。（圖／ghibli）

我們都曾是失去「魔法」的琪琪

初入社會，我們都曾滿懷熱忱，想在工作上大展拳腳，但現實會猝不及防地往自己身上潑一大盆冷水，而這些無奈、傷心等情緒，可以從琪琪到新城市時的神情、肢體動作轉變中感受到。

「我現在才剛開始我的修行而已，如果沒有魔法的話，那我就是一個連一點用處都沒有的人了。」失去飛行魔法又折斷媽媽的掃把，灰心喪志的琪琪陷入自我懷疑之中，當我們很努力地去做事，卻得不到認同，甚至是被冷嘲熱諷時，何嘗不是這個樣子？於是原本摩拳擦掌、蓄勢待發的興奮感，慢慢地被不安堆砌為自卑感。

「魔法」暗喻著我們的天賦才能或相信自己的力量，在被大大小小挫折擾動後，以為它們已經消失殆盡。其實生活會遇到瓶頸是再正常不過的了，但正如畫家烏露絲拉對琪琪說的：「那我就不畫了，散散步、看看風景、打打瞌睡，或是什麼都不做。時候到了，就會突然想動筆畫畫了。」所以，不要執著於「外界眼光」的負面情緒中，專注於自身，從做好每件小事開始，慢慢累積肯定自己的力量，相信自己能面對一切。

▲《魔女宅急便》。（圖／甲上娛樂）

陷在獨立與依賴的夾縫中，徬徨後就勇於向前

我們都曾為找不到自己到底會什麼，而感到焦慮。其實就如同動畫中所講到的：「魔女的遺傳、畫畫的遺傳、做麵包的遺傳，每個人都有他與生俱來的特質。」每個人有自己擅長的地方，只是在被忙碌生活追著跑的壓力中，暫時忘了如何運用，也許多去嘗試不同的事物，就能在過程中喚醒它們。

宮﨑駿曾在某次受訪時說：「離開家已經不是成長儀式了，真正的獨立，應該是找到自己的所長。」我想這應該就是《魔女宅急便》想傳達的核心理念。我們的徬徨期也許比別人還長，花了更多的時間才尋回自我，但過程中的好壞事都將成為我們人生中最重要的一部分。

▲《魔女宅急便》（圖／ghibli）

成長過程有太多未知，只要我們不忘記初心，或許就能如琪琪那般，不用再與另一個分身（黑貓吉吉）對話，也能勇敢面對生活中的一切挑戰。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 電影, 宮崎駿, 吉卜力, 魔女宅急便

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