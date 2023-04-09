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關於分手與復合　重要的不是再在一起，而是彼此問題能不能被解決

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文／女子學

許多人，會討論關於分手和復合的議題：到底我和他分手之後，有沒有機會再復合呢？

先給大家兩個有趣的數據，第一個數據是，在路上隨便挑選一對情侶，有42%會在半年之內分手；第二個數據是，有 40～75%的人，曾經和伴侶分手又復合過，而且復合次數有可能還不只一次或兩次。

當然，這些心理學數據，只是一個概略的統計，並不能反映所有人的狀況。但我想和讀者說的是，分手並不罕見，分手後又復合更不罕見，但重要的是，復合了，然後呢？

▲分手後復合，彼此的問題仍需要努力解決。（示意圖／免費圖庫Pexels，下同）

復合之後，彼此的問題仍需要努力解決

事實上，關於分手與復合，重要的從來不是關係是否復合了，而是問題能不能被解決。

當然，我的意思並不是唱衰那些復合的人，即便復合之後，也會再次走向分手。事實上，從來沒有一套科學公式，可以預測兩個人能夠一起走到生命的終點。

對我而言，關係一直是一個流動的過程，有時候好、有時候壞，是很正常的一件事情。但是當關係遇到逆境時，有沒有機會扭轉逆境，才是重要的事情。

復合這一件事情，代表的不是人生的成功；分手這一件事情，也不代表人生的失敗。就某種意義上而言，分手代表著，兩個人不會再一起為這段關係努力了；而復合，則代表兩個人願意重新回到這一段關係裡面，看看關係是否還有其他的可能。

交往與不交往，也不會是1和0

在我的畢業論文所蒐集到的資料當中，有20%的人在分手後，和前任變成了普通朋友。坦白說，這個比率並不低。

當然，也有些人可能會變成炮友、開放式關係或是超友誼關係（Friend with Benefit Relationship）。但是，我不覺得有哪一種關係狀態是永恆的，即便名義上一直是交往中的人，可能也會有冷戰期、分居期等等。

因此，交往與沒交往，並不代表著兩種絕對性的結局。交往中的人有可能分手，分手後的人有可能交往，而即便分手了，兩個人之間還是有可能用各種形式，維持著緊密程度不一的聯繫。

那麼，重要的到底是甚麼呢？重要的是，你能不能在這段關係中，做好你自己，讓你自己處在一個舒適的位置？

當然，有時候舒適是來自雙方的。你讓對方不舒服，對方也讓你不舒服，雙方都會很不舒服。

我們很難去改變別人的性格，所以我們能做的，或許就只有，好好地過好自己的生活。而感情，確實是生活的一部分，但也只是一部分而已。

好好的工作，好好的戀愛，To work and to love，是佛洛依德認為一個人健康的象徵。如果眼前的感情，真的讓你愛得很累，那麼比起復合或不復合這樣名義上的問題，你也許更該考量到，實際上你的生活品質如何。

好好地吃飯、好好地睡覺、好好地工作、好好地去玩，就好。

延伸閱讀

男女之間有沒有純友誼？無論伴侶或朋友，重要的是曾經走過、陪伴彼此的時光

總把分手掛嘴邊，但又放不下感情？面對伴侶若即若離的矛盾關係該怎麼辦？

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 感情, 分手, 復合, 男女

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