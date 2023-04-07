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安海瑟薇東京露美腿力壓日本女星　米倉涼子穿白球鞋敗陣

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▲▼東京寶格麗飯店開幕名人出席 。（圖／公關照）

▲寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇出席東京寶格麗飯店開幕活動。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）位於東京中央區八重洲二丁目北區摩天大樓40層至45層樓的飯店日前開幕，特別邀請全球品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、品牌大使山下智久、木村光希、森星及日本知名演員米倉涼子與渡邊謙參加開幕活動，安海瑟薇連換兩套迷你裙裝大露修長美腿，氣場力壓眾女星，連時尚指標人物米倉涼子都敗下陣，因她在隆重場合穿著白球鞋現身，顯得有些突兀。

▲▼東京寶格麗飯店開幕名人出席 。（圖／公關照）

▲東京寶格麗飯店頂級套房。

▲▼東京寶格麗飯店開幕名人出席 。（圖／公關照）

▲在東京寶格麗飯店露台花園可欣賞東京夜景。

▲▼東京寶格麗飯店開幕名人出席 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇佩戴寶格麗Serpenti高級珠寶亮相，對於整體造型相當滿意。

寶格麗東京飯店提供98間客房與套房，包含120坪的頂級寶格麗套房、水療中心，以及位於 45 樓最具代表性的寶格麗酒吧和露台花園，可俯瞰百年皇居並可遠眺富士山，吸引安海瑟薇搶先體驗，她更精心打扮出席開幕活動，一套黑色平口迷你裙搭配Serpenti高級珠寶，盡顯巨星風範；品牌大使木村光希與森星都穿上晚禮服現身，但相形之下木村光希的禮服腰部剪裁過於寬鬆、裙襬過長，「衣Q」不及森星。

▲▼東京寶格麗飯店開幕名人出席 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇另一套為紫色迷你裙裝搭配同色系褲襪，也很搶眼。

▲▼東京寶格麗飯店開幕名人出席 。（圖／公關照）

▲日本女星米倉涼子以帥氣造型出席東京寶格麗飯店開幕活動，但腳下白球鞋在隆重場合顯得突兀。

▲▼東京寶格麗飯店開幕名人出席 。（圖／公關照）▲▼東京寶格麗飯店開幕名人出席 。（圖／公關照）

▲同為寶格麗品牌大使，木村光希（左）的裙擺過長「衣Q」顯然不及森星。

安海瑟薇東京行的另一套造型則是紫色迷你裙裝配同色系褲襪，配上寶格麗彩色寶石項鍊甜美可人；她不僅有少女感的一面，也可以狂野性感，近期為義大利時裝品牌Versace演繹ICONS 系列，她身穿緊身馬甲胸衣，搭配上皮衣牛仔褲，對著鏡頭放電的模樣，火辣指數破表，成為近期時尚圈最具話題性的女星。

▲▼東京寶格麗飯店開幕名人出席 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇穿身穿緊身馬甲胸衣，搭配上皮衣牛仔褲拍攝Versace廣告。（圖／Versace提供，以下同）

▲▼東京寶格麗飯店開幕名人出席 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇演繹Versace服裝，電力十足。

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關鍵字：

安海瑟薇, BVLGARI, 寶格麗, Versace, 米倉涼子, 木村光希, 森星

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