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LOEWE新款聯名運動鞋超級耐看　淡綠、紫丁香色今年春夏最流行

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實習記者黃麗頻／綜合報導

西班牙奢侈品牌LOEWE近來話題不斷，聯乘系列單品多次造成轟動，日前與瑞士知名運動服飾品牌On攜手推出運動球鞋，除了原先上架的兩款顏色，先前女士款更上架了5款新色，而男款則多了4款新色，讓許多時尚迷都相當興奮！

▲LOEWE x On 推最輕盈聯名跑鞋。（圖／翻攝自官網）

▲LOEWE x On 推最輕盈聯名跑鞋。（圖／翻攝自官網）

▲LOEWE x On 攜手推出運動球鞋。（圖／翻攝自LOEWE官網，下同）

此次聯名從On Cloud系列延伸，獨家採用On的專利「Missiongrip™ 」大理石紋橡膠鞋底，並結合再生聚酯纖維帆布及網布製成，使跑鞋輕盈、舒適度十足，滿版貼布細節更增添透氣性，而飽和色系不僅時髦還超級耐看，絲網印刷的經典「Anagram」與「On」標誌，保留雙品牌DNA，交織出全新火花。此系列目前已於LOEWE官網上架，更貼心設置虛擬試身室，讓心動不已的人線上進行試穿，手刀買下系列單品！

▲LOEWE x On 推最輕盈聯名跑鞋。（圖／翻攝自官網）

▲LOEWE x On 推最輕盈聯名跑鞋。（圖／翻攝自官網）

聯名球鞋似乎成為運動界的風潮，LV（LOUIS VUITTON）與草間彌生的聯名，圓點圖案的Capucine手袋、Speedy旅行袋、漁夫帽都讓明星搶著穿曬照，這款特別版LV x YK運動鞋也是必入手的單品之一，以小牛皮製造，鞋身布滿經典的圓點印花，鞋款後方綴有兩個品牌的壓花標誌，並由Virgil Abloh生前操刀設計，絕對是時尚迷不可錯過的收藏。

▲LVXYK 。（圖／翻攝自LV官網）

▲LVXYK 。（圖／翻攝自LV官網）

▲LV x YK LV 運動鞋。（圖／翻攝自LV官網）

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