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Jacquemus小廢包變公車！巨型裝上輪子遊走街頭　凱蒂佩芮都瘋狂

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實習記者黃麗頻／綜合報導

南法極簡品牌Jacquemus總是帶來許多新奇的行銷方式，從不同顏色的快閃店、浴室、游泳池到大型吐司機，每每都能抓住觀眾的眼球，這次經典手袋Le Bambino更化身成公車，在巴黎街頭遊走，影片曝光後在網上掀起一陣話題。

日前Jacquemus在官網IG上發布一段影片，上頭僅寫道：「我想我喜歡現在的巴黎。（I THINK I LIKE PARIS NOW.）」，只見經典手袋「Le Bambino」變成三輛巨型公車，不僅加裝了輪子，更與一般公車一樣設有對外窗，外型依舊保留該手袋的完整設計，車內更能看到乘客，細節滿滿，讓人嘆為觀止！

影片曝光後吸引將近80萬的按讚數，連美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）也在底下留言道：「你和我一樣瘋狂！（wow you’re just as nuts as I am.）」，時尚品牌Up Next更是轉發此則貼文，話題不斷延燒；遺憾的是，品牌證實該影片是由3D藝術家Ian Padgham操刀製作，並不是真的「JACQUEBUS公車」，不過逼真的程度引來熱烈迴響，讓人不得不佩服Jacquemus的行銷手法！

▲Jacquemus這次不推小廢包改推公車。（圖／翻攝自IG@jacquemus,@cos55555）

▲Jacquemus將經典手袋「Le Bambino」變成巨型公車。（圖／翻攝自IG@jacquemus）

類似令人夢寐以求的還有「它」！這雙在網上造成轟動的NIKE球鞋非官方經典鞋款，鋪上蕾絲花邊及半透明的設計，美得以為NIKE與Simone Rocha攜手來趟浪漫之旅呢！可惜這只是二手單品平台，以人工智慧生成的單品，並無量產販售。

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關鍵字：

Jacquemus, Le Bambino, JACQUEBUS

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