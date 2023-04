Jacquemus小廢包變公車！巨型裝上輪子遊走街頭　凱蒂佩芮都瘋狂

實習記者黃麗頻/綜合報導

南法極簡品牌Jacquemus總是帶來許多新奇的行銷方式,從不同顏色的快閃店、浴室、游泳池到大型吐司機,每每都能抓住觀眾的眼球,這次經典手袋Le Bambino更化身成公車,在巴黎街頭遊走,影片曝光後在網上掀起一陣話題。

日前Jacquemus在官網IG上發布一段影片,上頭僅寫道:「我想我喜歡現在的巴黎。(I THINK I LIKE PARIS NOW.)」,只見經典手袋「Le Bambino」變成三輛巨型公車,不僅加裝了輪子,更與一般公車一樣設有對外窗,外型依舊保留該手袋的完整設計,車內更能看到乘客,細節滿滿,讓人嘆為觀止!

影片曝光後吸引將近80萬的按讚數,連美國流行天后凱蒂佩芮(Katy Perry)也在底下留言道:「你和我一樣瘋狂!(wow you’re just as nuts as I am.)」,時尚品牌Up Next更是轉發此則貼文,話題不斷延燒;遺憾的是,品牌證實該影片是由3D藝術家Ian Padgham操刀製作,並不是真的「JACQUEBUS公車」,不過逼真的程度引來熱烈迴響,讓人不得不佩服Jacquemus的行銷手法!

▲Jacquemus將經典手袋「Le Bambino」變成巨型公車。(圖/翻攝自IG@jacquemus)

類似令人夢寐以求的還有「它」!這雙在網上造成轟動的NIKE球鞋非官方經典鞋款,鋪上蕾絲花邊及半透明的設計,美得以為NIKE與Simone Rocha攜手來趟浪漫之旅呢!可惜這只是二手單品平台,以人工智慧生成的單品,並無量產販售。