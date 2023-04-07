「伊藤潤二」主題餐酒館亮點搶先看　恐怖詭譎氣氛、一進門就在試膽！

記者王則絲／台北報導

日系餐酒館「歐拉歐拉オラオラ」繼去年開幕後與《進擊的巨人》聯名，近日更宣布與日本恐怖漫畫大師「伊藤潤二」展開重磅合作，將店面打造成昏暗又令人毛悚然的場景，並帶來知名角色富江、雙一等人物的主題餐點，店內各個角落都瀰漫詭譎氣氛，一進門就令人背脊發涼，4月7日起伊藤潤二迷必來試膽！

「歐拉歐拉オラオラ」餐酒館位於信義威秀的1樓，今天就讓《ET FASHION》帶粉絲們搶先看「伊藤潤二」期間限定主題快閃店的亮點有哪些。

▲伊藤潤二Ｘ歐拉歐拉主題限定餐酒館店內精心佈置，恐怖指數滿點。（圖／品牌提供）

首先，店內牆面利用伊藤潤二的黑白漫畫佈置，並以暗色窗貼封住了明亮的玻璃，讓昏暗燈光製造更詭譎的氛圍，而DJ台附近，竟然還出現了童年噩夢「人頭氣球」，各處還設置角色立牌，以及可手拿的對話框打卡道具，讓粉絲們可以拍個過癮。

另一大亮點，就要來看到餐點的部份，4月7日至6月7日期間，全店以伊藤潤二主題餐酒為主，共推出三道主餐、三種甜點、及六款特調飲品，每一款不論是特別命名的名稱或是外型，都十分驚悚。

「富江燉肉燴飯」上有富江探出頭之外，還會附上一把沾染血跡的道具刀（很安全），直接將氛圍感拉滿！團體病房中的「連體炒泡麵」，上頭融入濃郁起司醬，以及張開血盆大口的「敏三血腥拉麵」，其實是一款蕃茄起司拉麵。

▲（上圖）「富江燉肉燴飯」、（下圖）「敏三血腥拉麵」、「連體炒泡麵」、「黴菌菇類拼盤」。（圖／記者王則絲攝）

點心則有以「黴」篇章為發想概念的「黴菌菇類拼盤」、淋落感的富江「酒醪混珠刨冰」，以及怪異六兄妹的「魂魄提拉米蘇」。總共6款飲品，肉色的妖怪「肉色小孩」伯爵茶奶霜鮮奶茶，加入珍珠增添口感，「友樹的朋友」為紅芭樂草莓冰淇淋汁，另外4款則是含酒精飲料，包括「富江是我的！」、附一袋道具血漿包的「血液葡萄酒」、黑衣美少年的「美少年調酒」，以及最浮誇的「詛咒的紅酒」，用蠟燭和稻草人裝飾，每個道具小物的細節都超用心，此外，杯墊與餐點上的精美人物插卡，都是可以帶回家收藏的喔。

▲「魂魄提拉米蘇」、「酒醪混珠刨冰」。（圖／記者王則絲攝）

▲伊藤潤二Ｘ歐拉歐拉主題限定餐酒館聯名飲品。（圖／記者王則絲攝）



更多伊藤潤二迷必知資訊，只要事前上「歐拉歐拉オラオラ」預約網站訂位，前來用餐時就加碼贈送預約禮「伊藤潤二紋身貼紙」；除了餐點以外，餐酒館現場還販售「伊藤潤二」與FANFANS粉粉合作獨家周邊，祭出雙一毛巾、富江靠枕、地墊、下詛咒的馬克杯、靈異杯墊、雙一日記筆電包⋯⋯等商品，讓恐怖美學融入生活。

▲伊藤潤二Ｘ歐拉歐拉主題限定餐酒館主題餐點菜單總覽。（圖／品牌提供）



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