fb ig video ETtoday search mobile

「伊藤潤二」主題餐酒館亮點搶先看　恐怖詭譎氣氛、一進門就在試膽！

>

記者王則絲／台北報導

日系餐酒館「歐拉歐拉オラオラ」繼去年開幕後與《進擊的巨人》聯名，近日更宣布與日本恐怖漫畫大師「伊藤潤二」展開重磅合作，將店面打造成昏暗又令人毛悚然的場景，並帶來知名角色富江、雙一等人物的主題餐點，店內各個角落都瀰漫詭譎氣氛，一進門就令人背脊發涼，4月7日起伊藤潤二迷必來試膽！

「歐拉歐拉オラオラ」餐酒館位於信義威秀的1樓，今天就讓《ET FASHION》帶粉絲們搶先看「伊藤潤二」期間限定主題快閃店的亮點有哪些。

▲伊藤潤二主題餐酒館。（圖／品牌提供）

▲伊藤潤二主題餐酒館。（圖／品牌提供）

▲伊藤潤二主題餐酒館。（圖／品牌提供）

▲伊藤潤二主題餐酒館。（圖／品牌提供）

▲伊藤潤二Ｘ歐拉歐拉主題限定餐酒館店內精心佈置，恐怖指數滿點。（圖／品牌提供）

首先，店內牆面利用伊藤潤二的黑白漫畫佈置，並以暗色窗貼封住了明亮的玻璃，讓昏暗燈光製造更詭譎的氛圍，而DJ台附近，竟然還出現了童年噩夢「人頭氣球」，各處還設置角色立牌，以及可手拿的對話框打卡道具，讓粉絲們可以拍個過癮。

另一大亮點，就要來看到餐點的部份，4月7日至6月7日期間，全店以伊藤潤二主題餐酒為主，共推出三道主餐、三種甜點、及六款特調飲品，每一款不論是特別命名的名稱或是外型，都十分驚悚。

「富江燉肉燴飯」上有富江探出頭之外，還會附上一把沾染血跡的道具刀（很安全），直接將氛圍感拉滿！團體病房中的「連體炒泡麵」，上頭融入濃郁起司醬，以及張開血盆大口的「敏三血腥拉麵」，其實是一款蕃茄起司拉麵。

▲伊藤潤二主題餐酒館。（圖／記者王則絲攝）

▲伊藤潤二主題餐酒館。（圖／記者王則絲攝）

▲（上圖）「富江燉肉燴飯」、（下圖）「敏三血腥拉麵」、「連體炒泡麵」、「黴菌菇類拼盤」。（圖／記者王則絲攝）

點心則有以「黴」篇章為發想概念的「黴菌菇類拼盤」、淋落感的富江「酒醪混珠刨冰」，以及怪異六兄妹的「魂魄提拉米蘇」。總共6款飲品，肉色的妖怪「肉色小孩」伯爵茶奶霜鮮奶茶，加入珍珠增添口感，「友樹的朋友」為紅芭樂草莓冰淇淋汁，另外4款則是含酒精飲料，包括「富江是我的！」、附一袋道具血漿包的「血液葡萄酒」、黑衣美少年的「美少年調酒」，以及最浮誇的「詛咒的紅酒」，用蠟燭和稻草人裝飾，每個道具小物的細節都超用心，此外，杯墊與餐點上的精美人物插卡，都是可以帶回家收藏的喔。

▲伊藤潤二主題餐酒館。（圖／記者王則絲攝）

▲伊藤潤二主題餐酒館。（圖／記者王則絲攝）

▲「魂魄提拉米蘇」、「酒醪混珠刨冰」。（圖／記者王則絲攝）

▲伊藤潤二主題餐酒館。（圖／記者王則絲攝）

▲伊藤潤二Ｘ歐拉歐拉主題限定餐酒館聯名飲品。（圖／記者王則絲攝）

更多伊藤潤二迷必知資訊，只要事前上「歐拉歐拉オラオラ」預約網站訂位，前來用餐時就加碼贈送預約禮「伊藤潤二紋身貼紙」；除了餐點以外，餐酒館現場還販售「伊藤潤二」與FANFANS粉粉合作獨家周邊，祭出雙一毛巾、富江靠枕、地墊、下詛咒的馬克杯、靈異杯墊、雙一日記筆電包⋯⋯等商品，讓恐怖美學融入生活。

▲伊藤潤二主題餐酒館。（圖／品牌提供）

▲伊藤潤二Ｘ歐拉歐拉主題限定餐酒館主題餐點菜單總覽。（圖／品牌提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

伊藤潤二, 主題餐廳, 餐酒館, 歐拉歐拉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Lisa生日精品禮物收到手軟

Lisa生日精品禮物收到手軟

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

體重只升不降！營養師揭「變胖10大原因」，你中幾個？

體重只升不降！營養師揭「變胖10大原因」，你中幾個？

你的他是「男孩」還是「男人」　5項準則判定完可以嫁了

你的他是「男孩」還是「男人」　5項準則判定完可以嫁了

小S女兒Lily成熟裝扮搶拎「FENDI名媛包」！孫芸芸濕髪曬同款電翻

小S女兒Lily成熟裝扮搶拎「FENDI名媛包」！孫芸芸濕髪曬同款電翻

春夏「短髮嬉皮捲」正流行　不只輕盈可愛，也是過渡期的好幫手 迪麗熱巴狼尾頭造型帥翻！　電眼回眸「皮衣滑落」露肩超仙 第一眼看到是西裝還是美腿？測出你在朋友眼中是什麼樣的人 明星帶貨！金宇彬化身Jo Malone香氛使者、影后楊紫瓊凍齡靠海洋拉娜 桃花運差？爆紅心理測驗，秒測你「找不到對象」的真實原因 哈利波特、榮恩、海格「AI化」超級帥！BALENCIAGA把霍格華茲變時尚學院 LUSH推出瑪利歐超萌沐浴露、INTEGRATE讓你把卡娜赫拉的小動物帶回家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面