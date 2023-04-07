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減肥也能吃零食！營養師推「4種健康點心」　營養好吃又不長胖

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▲▼ 減肥也能吃！營養師推4種健康零食 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師推薦4種健康點心，能解餓又不怕發胖。（圖／翻攝IG@babebani、達志示意圖）

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

有時候到了下午就容易嘴饞，或是晚飯後想吃些零食點心解饞又怕發胖，尤其減肥期間更是痛苦，其實選對「零食」就沒問題。營養師沈夏冰就表示，減肥期間也能吃零食，在一日三餐之外的加餐其實就是點綴，他就分享4款健康零食，可以放心吃，解餓又不易長胖，甚至還有助於減肥。

▲▼ 減肥也能吃！營養師推4種健康零食 。（圖／達志示意圖）

＃燕麥片

純燕麥片作為全穀物類的食品，其實是很好的選擇，以一般超市能買到的即食高纖燕麥片為例，蛋白質含量大約有14%、膳食纖維有10%，即使是在全穀物中也是很出色的。

減脂期間，更豐富的蛋白質能緩解肌肉的流失、增加飽腹感，而膳食纖維可幫助維持血糖的平穩，減少其他食物的攝取。所以下午、晚上如果餓了，直接抓一小把燕麥片來代替餐點很方便之外，有飽足感就不會想著要去買炸物或是煮泡麵了。另外，燕麥片的吃法也很百搭，像是可以搭配各類水果和乳製品， DIY各種吃法。

＃乳製品

乳製品當中的蛋白質不僅可以增加飽腹感，而且有助於控制體重和改善身體組成分，但是很多人不太願意喝或吃乳製品，通常都是因為乳糖不耐，喝完會拉肚子，或是擔心有添加糖，怕胖。沈夏冰就表示，其實解決方法很簡單，挑選無加糖的優酪乳或優格就行了。不僅熱量較低，優質蛋白和鈣的含量也很豐富，減脂期間每天喝上200～300g都完全沒問題。

▲▼ 減肥也能吃！營養師推4種健康零食 。（圖／達志示意圖）

＃即食雞胸肉

即食肉中推薦雞胸肉片，通常市面上一塊的熱量大概120kcal，含有20g蛋白質，脂肪只有1g左右，就像是天然的蛋白粉，就算配料當中有的會有少量的糖去調味，雞胸肉的碳水含量也很低，很適合作為高蛋白的「小零食」來充饑。

＃無糖茶飲或椰子水

有時候水喝膩了，想喝點飲料其實只要選對就沒問題。首先，有些人會選擇0卡的代糖飲料，沈夏冰表示因目前代糖的爭議比較多，暫時不推薦，但很建議可選擇無糖茶飲，像是無糖烏龍茶、普洱、綠茶等都可以。

另外，如果有時候真的想喝一點甜的，椰子水其實也是不錯的選擇，稍微有加一點點糖，負擔也不大，熱量低的同時還有很豐富的鉀、鎂，且每100ml大約有1.1g的膳食纖維，在減脂期間喝來解饞也是沒問題的。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

點心, 零食, 嘴饞, 健康, 不發胖, 減肥, 瘦身, 食物, 建議, 營養師

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