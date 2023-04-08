fb ig video ETtoday search mobile

無印良品「免費兌換咖啡」連喝19天！　「體驗祭」7大企劃今開跑

>

記者王則絲／台北報導

無印良品MUJI於今4月8日至4月26日舉行第4屆「體驗祭」活動，一共帶來7大體驗企劃，其中「咖啡飲品兌換」不能錯過，活動期間每日限定「2時段」，於指定門市憑MUJI passport手機APP即可免費兌換飲品1杯，也就是說可以連喝19天！

無印良品於第4屆「體驗祭」4月8日至4月26日活動期間舉行眾多體驗活動，囊括生活各方面的類別，提供7大活動企劃，其中春日穿搭調色盤相談會、初春踏青記事講座活動、春日芬芳香氣營造體驗會，需要先在無印良品APP中報名，其餘可直接到門市參與。

「咖啡飲品兌換」每日限定兩個時段：12：00～13：00、19：00～20：00，於指定門市憑MUJI passport手機APP即可免費兌換飲品1杯，每人每日限領取1杯，每時段限量10杯，如果有空閒時間的話，天天來喝、連喝19天也可以。

▲無印良品體驗祭。（圖／品牌提供）

▲無印良品體驗祭「咖啡飲品兌換」活動。（圖／品牌提供）

「春日調色盤相談會」由服飾造型顧問帶領瞭解「個人色彩」及「風格穿搭」，協助搭配春夏的涼爽穿搭，「初春踏青記事」由家具配置顧問分享如何選購容易清潔的器皿、準備容量充足的收納箱以及方便攜帶的烹飪用品等道具，整理出輕裝出遊的道具清單。

「春日芬芳香氣營造體驗會」透過現場教學，分享精油挑選及不同精油的調香秘訣，調配專屬的「春日芬芳空間噴霧」，「刺繡工房體驗」於指定門市購買可刺繡商品，憑當日結帳發票即可免費預約指定款春日圖樣刺繡服務1次，共有16種圖樣可供挑選，每日只有10個名額。

▲無印良品體驗祭。（圖／品牌提供）

▲無印良品體驗祭「春日芬芳香氣營造體驗會」。（圖／品牌提供）

▲無印良品體驗祭。（圖／品牌提供）

▲無印良品體驗祭。（圖／品牌提供）

▲無印良品體驗祭「刺繡工房體驗」。（圖／品牌提供）

「春日果香微氣泡飲體驗會」於門市提供期間限定的試飲體驗，品嚐在家也能簡單沖泡的即溶氣泡飲品。「花卉禮盒」門市開放預訂時節花卉禮盒，禮盒內含文心蘭與洋桔梗兩款台灣當令花卉，象徵多彩的春日，不僅能為居家空間營造春意氛圍，也能作為贈禮，讓親友收到一份專屬花禮。

▲▼ 7-ELEVEN 。（圖／翻攝臉書）

▲7-ELEVEN即起至4月18日推出CITY CAFE蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價優惠。（圖／翻攝7-ELEVEN臉書）

無印良品的免費咖費數量不多，沒有搶到沒關係，7-ELEVEN即起至4月18日祭出CITY CAFE蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價優惠，揪朋友們一起喝也很划算！CITY CAFE蜂蜜系列飲品選用蜜蜂工坊蜂蜜，與美式咖啡完美融合，甜蜜滋味帶來春天清甜的氣息。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

無印良品, MUJI, 咖啡

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Lisa生日精品禮物收到手軟

Lisa生日精品禮物收到手軟

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

一戀愛就眼瞎！總是愛錯人的3大星座女　Top 1對甜言蜜語0抵抗力

一戀愛就眼瞎！總是愛錯人的3大星座女　Top 1對甜言蜜語0抵抗力

迪麗熱巴狼尾頭造型帥翻！　電眼回眸「皮衣滑落」露肩超仙

迪麗熱巴狼尾頭造型帥翻！　電眼回眸「皮衣滑落」露肩超仙

你的他是「男孩」還是「男人」　5項準則判定完可以嫁了

你的他是「男孩」還是「男人」　5項準則判定完可以嫁了

減肥也能吃零食！營養師推「4種健康點心」　營養好吃又不長胖 第一眼看到是西裝還是美腿？測出你在朋友眼中是什麼樣的人 越美白越暗沉發黃？皮膚科醫師揭「常被忽略的5關鍵」　第一條超NG 安海瑟薇東京露美腿力壓日本女星　米倉涼子穿白球鞋敗陣 周杰倫俏皮眨眼扮製錶師　粉絲替他喊話帝舵表「加薪」 8款「精品小廢包」可愛也很夠裝　LONGCHAMP方包、TB滿月包2萬內入手 默默記住你的喜好　5個小舉動透露對方「其實已經喜歡你」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面