無印良品「免費兌換咖啡」連喝19天！　「體驗祭」7大企劃今開跑

記者王則絲／台北報導

無印良品MUJI於今4月8日至4月26日舉行第4屆「體驗祭」活動，一共帶來7大體驗企劃，其中「咖啡飲品兌換」不能錯過，活動期間每日限定「2時段」，於指定門市憑MUJI passport手機APP即可免費兌換飲品1杯，也就是說可以連喝19天！

無印良品於第4屆「體驗祭」4月8日至4月26日活動期間舉行眾多體驗活動，囊括生活各方面的類別，提供7大活動企劃，其中春日穿搭調色盤相談會、初春踏青記事講座活動、春日芬芳香氣營造體驗會，需要先在無印良品APP中報名，其餘可直接到門市參與。

「咖啡飲品兌換」每日限定兩個時段：12：00～13：00、19：00～20：00，於指定門市憑MUJI passport手機APP即可免費兌換飲品1杯，每人每日限領取1杯，每時段限量10杯，如果有空閒時間的話，天天來喝、連喝19天也可以。

▲無印良品體驗祭「咖啡飲品兌換」活動。（圖／品牌提供）



「春日調色盤相談會」由服飾造型顧問帶領瞭解「個人色彩」及「風格穿搭」，協助搭配春夏的涼爽穿搭，「初春踏青記事」由家具配置顧問分享如何選購容易清潔的器皿、準備容量充足的收納箱以及方便攜帶的烹飪用品等道具，整理出輕裝出遊的道具清單。

「春日芬芳香氣營造體驗會」透過現場教學，分享精油挑選及不同精油的調香秘訣，調配專屬的「春日芬芳空間噴霧」，「刺繡工房體驗」於指定門市購買可刺繡商品，憑當日結帳發票即可免費預約指定款春日圖樣刺繡服務1次，共有16種圖樣可供挑選，每日只有10個名額。

▲無印良品體驗祭「春日芬芳香氣營造體驗會」。（圖／品牌提供）



▲無印良品體驗祭「刺繡工房體驗」。（圖／品牌提供）



「春日果香微氣泡飲體驗會」於門市提供期間限定的試飲體驗，品嚐在家也能簡單沖泡的即溶氣泡飲品。「花卉禮盒」門市開放預訂時節花卉禮盒，禮盒內含文心蘭與洋桔梗兩款台灣當令花卉，象徵多彩的春日，不僅能為居家空間營造春意氛圍，也能作為贈禮，讓親友收到一份專屬花禮。

▲7-ELEVEN即起至4月18日推出CITY CAFE蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價優惠。（圖／翻攝7-ELEVEN臉書）

無印良品的免費咖費數量不多，沒有搶到沒關係，7-ELEVEN即起至4月18日祭出CITY CAFE蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價優惠，揪朋友們一起喝也很划算！CITY CAFE蜂蜜系列飲品選用蜜蜂工坊蜂蜜，與美式咖啡完美融合，甜蜜滋味帶來春天清甜的氣息。