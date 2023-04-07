周杰倫俏皮眨眼扮製錶師　粉絲替他喊話帝舵表「加薪」

▲周杰倫親自走訪帝舵表瑞士總部，披上製錶師白袍。（圖／翻攝jaychao IG）

記者陳雅韻／台北報導

帝舵表（Tudor）在3月底日內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders）上，除了發布搭載獲瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證的酒紅色外圈Black Bay（碧灣）新錶，吸引代言人貝克漢（David Beckham）在開展首日到錶展鑑賞外，也大力宣傳2021年落成的錶廠，另一位代言人周杰倫已親自造訪並拍影片，俏皮對鏡頭眨眼。

▲周杰倫專心用放大鏡看帝舵表機芯。（圖／翻攝jaychao IG）

▲帝舵表位於瑞士Le Locle的廠房以品牌標誌紅色裝飾。（圖／翻攝tudorwatch IG）



帝舵表位於瑞士Le Locle的廠房為4層樓建築，外觀以品牌標誌性紅色裝飾，非常搶眼，代言多年的周杰倫特別前往參觀，披上製錶師白袍、戴上放大鏡仔細端詳機芯，他不忘先對鏡頭眨眼，不改幽默本色，外國網友好奇影片配樂是否是他的創作，也有粉絲向品牌喊話要替他加薪。

周杰倫夫婦在時尚圈備受寵愛，各有代言或友好品牌相挺，昆凌即與法國珠寶品牌Boucheron、精品龍頭香奈兒（CHANEL）合作密切，每逢節慶宣傳、新品上市之際都有她擺拍的身影，周杰倫也「婦唱夫隨」，曾隨老婆逛進Boucheron巴黎芳登廣場總店，品牌竟在店內播放他的歌曲，讓他樂不可支。

▲昆凌是香奈兒大秀的座上賓。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

