出國必朝聖！倫敦新地標Prada Caffè落成、日本GUCCI餐廳新推絕美巧克力

記者王則絲／台北報導

現在出國旅遊少了限制，民眾終於不用眼巴巴望著哪些東西只有國外才有，只需要起身飛往當地就好了！PRADA近日於英國倫敦Harrods全新落成「Prada Caffè」，致敬品牌歷史的裝潢與精美菜餚、甜點，時尚迷必朝聖；GUCCI旗下義大利餐廳GUCCI Osteria於日本東京的分店，最近則推出一款「四季巧克力」禮盒，絕美的圖騰印製於巧克力上，美到令人捨不得咬下。

▲PRADA於英國倫敦Harrods全新落成「Prada Caffè」。（圖／品牌提供）



英國倫敦Harrods百貨擁有接近兩百年的歷史，是許多旅客必逛、必參觀的地點，PRADA選址於Harrods百貨開設「Prada Caffè」，於即日起提供服務至2024年1月7日，這一年內有機會到英國一趟的時尚迷，必須朝聖一番。

「Prada Caffè」室內牆壁、天花板、天鵝絨沙發與扶手椅，都巧妙採用了品牌全球門市標誌性的淡綠色，牆上的浮雕花卉也呼應到世界各地的一些旗艦店，黑白格地板重現位於米蘭艾曼紐二世迴廊之歷史悠久的Prada專門店；而餐具部分亦講究，為與周圍環境相匹配挑選的原創獨家餐具，食物與飲品範圍涵蓋全天所需，從早餐到晚間雞尾酒，提供三明治、義大利燉飯佐以水牛莫札瑞拉起司，鮭魚和螃蟹菜餚，spritz （義大利經典餐前開胃酒）、尼格羅尼（negroni）為基底的開胃酒搭配特色調酒，酒單橫跨整個義大利，南至西西里、北至皮埃蒙特都有，高顏值糕點則扮演著核心角色。

此外，很快的「Prada Caffè」還將加入一個戶外攤位，販售一系列義式冰淇淋。

▲「Prada Caffè」高顏值餐點。（圖／翻攝自IG）



2021年全球第三家Gucci義大利餐廳Gucci Osteria da Massimo Bottura Tokyo於東京銀座Gucci Namiki旗艦店頂樓盛大開幕，這裡的餐點、甜品向來都美到令人捨不得吃，最近GUCCI Osteria新推出一款「四季巧克力」禮盒，更是精美到讓人想永久收藏。

▲GUCCI Osteria Tokyo推出的Chocolate Bars禮盒。（圖／官網）



GUCCI Osteria Tokyo推出的Chocolate Bars禮盒，內含以日本四季為主題設計味道與圖案的巧克力，四塊巧克力皆蘊含不同風味，眼睛圖案的春天巧克力運用酸甜覆盆子與白巧克力為基礎製成；鳳梨圖案想當然代表盛夏，含有熱帶風情的開心果；唯美植物印花為秋天季節，加入當季豐收的榛果作為食材；冬天以復古圖騰體現，牛奶巧克力甜滋滋的口味溫暖冰凍的身體。

▲GUCCI Osteria Tokyo。（圖／官網）