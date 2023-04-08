越美白越暗沉發黃？皮膚科醫師揭「常被忽略的5關鍵」　第一條超NG

▲想有效美白，皮膚科醫師提醒別忽略5大關鍵。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@laneige_kr

現在女生雖然不過於追求白皙膚色，但想有均勻細嫩、透亮好肌膚，美白保養還是少不了，但你是不是也疑惑，為何花大錢買的美白精華用了沒效果？甚至越用越暗沉還發黃？皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上分享許多人做美白護理時很容易忽略的5大關鍵，用錯情況、方法，不僅白做工還可能越保養越糟。

＃皮膚有發炎狀況



皮膚又黑又紅的敏感肌、痘痘肌，若想說要提亮膚色、淡化痘印，用美白精華就行了，劉醫師指出這可是大錯特錯！皮膚看起來黑紅是因為皮膚有發炎反應，發炎後色素沉澱，這時候黑色素很活躍，硬是用美白精華，會雪上加霜。

劉醫師就建議，這種狀況可以用一瓶有舒緩效果的精華搭配修護乳液或乳霜，全臉塗抹，這個組合能讓黑紅的皮膚不紅了，有健康強韌的光澤感，之後再用比較溫和的美白精華，點塗在暗沉痘印上就好。

＃皮膚老化，膠原蛋白流失



皮膚老化除了會有皺紋、毛孔下垂，皮膚也會變黃、變得乾癟，如果有這種狀況的人，別只盯著美白保養品，抗老也要做好。像是嬰兒的皮膚又白又嫩，就是因為皮膚水潤、膠原蛋白充足，而老化的肌膚，水份減少、膠原蛋白流失，看起來就會沒有飽滿通透感，除了做醫美項目，也需要使用保濕性好、能讓膠原蛋白提升的保養品，像是含有玻色因、胜肽等成分的乳霜或保養油。

＃出油氧化



有些人可能會發現自己剛洗完臉時皮膚很白，但出油後皮膚就變黃了，劉醫師表示這種情況是油脂氧化附著在皮膚上，肌膚看起來就變黃了。

要改善這種暗沉發黃比較簡單，需要做好控油、抗氧化，除了可使用水楊酸、維生素C類保養品外，還可以看看含有綠茶成分的產品，像是可以用綠茶精華水搭配控油收斂的防曬霜，一天下來都不會暗沉；若是油性肌，可以再配合蜜粉和吸油面紙來控制臉上的油脂。

＃曬後美白產品要謹慎用



曝曬過後的皮膚是很脆弱的，有的人可能會覺得自己曬了沒脫皮，只是有點刺癢，就趕快塗點美白產品救急一下，這可是大NG！劉醫師指出，刺癢就是皮膚脆弱的信號，在皮膚脆弱的時候還塗美白精華，會讓皮膚底層的黑色素更活躍，你就會發現塗了沒變白，反而反黑了。

正確的做法是曬後要先為肌膚做好冷卻、舒緩，塗抹修復乳，最少間隔曝曬日3～7天，再使用美白精華去斷黑。

＃角質層過厚



角質層過厚，美白產品不好滲透。可在用美白產品前，先用點酸類產品，幫助代謝剝脫臉上厚厚髒髒的角質，就像是把肌膚的「門」打開，再塗抹美白精華，就能更快速滲透進去。

這個用法不僅可用在臉部，身體肌膚黑也可以用果酸＋美白身體乳，暗沉痘印也適用。但要注意，酸的濃度不能過高，要選溫和一點的產品，而且要能耐受的肌膚才能用。