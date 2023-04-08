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憑直覺選出「最舒服的顏色」，秒測你的情商是高還是低？

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編輯／Lily

人家都說憑第一直覺能看出你的隱藏個性，日前《小紅書》瘋狂轉傳的一個顏色心理測驗，讓你憑直覺挑出最舒服的顏色，秒測你的情商是高還是低？

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

不要思考，你第一眼覺得哪個顏色看起來最舒服呢？

A.黃色

B.紅色

C.藍色

D.綠色

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選擇A.黃色的你

EQ有80分，你很喜歡交朋友，也擁有非常良好的人際關係，你總是把朋友的事情當作自己的事認真對待，當朋友和你訴苦，你比當事人更生氣，雖然你個性直來直往，不懂得修飾自己，但就憑著你有義氣的這顆心，大家都搶著想和你當麻吉。

選擇B.紅色的你

EQ有100分，你的外表冷靜，情緒也很少有波動起伏，喜歡沉浸在自己的世界裡，除非真的和你自身相關，否則你很容易置身事外。別人會覺得你很淡然，其實是和你不夠熟，你內心的小宇宙非常精彩，也很擅於觀察身邊事物。

選擇C.藍色的你

EQ有120分，你的EQ相當高，無論遇到任何狀況都能沉著以對，很有條理的和對方溝通，表達自己的意見，你認為有理能走遍天下，也會適當表達自己的不滿。整體來說，你個性樂觀開朗相當討喜，但心思卻很細膩，是位值得信賴的好夥伴。

選擇D.綠色的你

EQ有70分，你比較沒有安全感，總是喜歡隱藏自己的情緒，有時候也是因為自己想太多，容易把負面情緒悶在心裡，當心裡不舒服時，記得要學習找對象來釋放壓力，有時候和信任的朋友多聊聊，事情其實並沒有你想的那麼糟。

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關鍵字：

情商, EQ, 顏色, 心理測驗

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