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王心恬想摸「任賢齊腹肌」沒如願！　2人同台當GIOIA PAN走秀模特

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記者王則絲／台北報導

2023秋冬台北時裝周於8日迎來壓軸大秀，由「針織女王」潘怡良老師率領GIOIA PAN在淡水漁人碼頭展開「海洋之心」系列發表，秀上邀請到任賢齊、王心恬⋯⋯等人共襄盛舉，王心恬聽聞正逢演唱會期間的任賢齊身材維持得很好，很想一睹、甚至摸一把「腹肌」的風采，但任賢齊害羞表示：「腹肌還沒準備好！」兩人分別演繹GIOIA PAN本季服裝，擔任走秀嘉賓、氣勢凌人走上伸展台。

▲潘怡良2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲任賢齊（左）、王心恬（右）獲邀擔任潘怡良老師（中）走秀嘉賓。（圖／品牌提供）

今年38歲的王心恬依然保持身為名模的姣好狀態，本次獲邀擔任GIOIA PAN 2023秋冬大秀的走秀嘉賓，是她本季唯一走的一場秀，當天還有一個很大的目的，就是以小粉絲的身份與任賢齊見面，王心恬開心說道：「我知道他身材維持得很好，想看他的腹肌怎麼樣。」甚至說如果可以的話很想摸一把，搞笑表示：「今天就是來朝聖身材啊！」

▲潘怡良2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲王心恬演繹GIOIA PAN本季與無聊猿合作系列。（圖／品牌提供）

任賢齊聽聞王心恬的願望，害羞表示：「腹肌還在準備中！」不過他也透露，因為前陣子跟之後都有演唱會，現在的確比較瘦，這天身上所穿著的白色拉鍊裝是潘怡良老師為他量身打造，同時也正是他的演唱會服裝之一，這回可說是搶先曝光。任賢齊分享曾經幫朋友走過秀，但當時正在拍攝電影，為戲增重到超過一百公斤，頂著這般身材走上伸展台，讓許多人都以為他「放飛自我」了，這次幫潘怡良老師走秀狀態則是滿分，擔任開秀模特，氣勢凌人的率領眾模特出場。

▲潘怡良2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲任賢齊穿上潘怡良特別替他設計的服裝，同時也是他的演唱會造型之一。（圖／品牌提供）

GIOIA PAN 2023秋冬主題圍繞「海洋之心」，並跨界攜手兩大NFT IP「無聊猿」（BAYC）及「克隆人」（CLONE X）合作，大動作打入元宇宙，運用針織技法與高端列印圖像布料，將知名的NFT圖像體現於服裝面料上，跳脫以往的暗黑風格，有了新鮮元素的加入顯得更新潮有變化，像是王心恬所演繹的滿版無聊猿裙裝，亦有拼接外套、洋裝等設計，同時也將圖案放大、以針織方式出現於多套男、女裝造型中；本季頻繁出現的澎袖、飄逸繫帶、抓皺打褶、不對稱剪裁等細節，搭配上模特兒們的妝髮，營造一股未來科技感受，與元宇宙的概念不謀而合。

▲潘怡良2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲潘怡良2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲潘怡良2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲潘怡良2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲潘怡良2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲潘怡良2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲潘怡良2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲潘怡良2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲GIOIA PAN 2023秋冬造型。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

任賢齊, 王心恬, GIOIA PAN

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