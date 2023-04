真人版《芭比》海報掀P圖之亂　閃亮風格BTS、BLACKPINK全都變主演

記者陳美伶/綜合報導

近日真人版《芭比》(Barbie)電影釋出全新預告與全部角色的視覺海報,獨有的芭比閃亮風格旋即引起熱烈討論。不少網友就將南韓團體BTS、BLACKPINK、少女時代、MAMAMOO等的成員都P在海報上,不僅毫無違和,仿佛就像真的主演電影一般,任何人物都適合,立刻讓芭比海報成為最新的「迷因」(Meme)潮流。

▲真人版《芭比》電影釋出海報。(圖/翻攝自IG@barbiethemovie)



《芭比》角色的視覺海報,以天空景色為底,中間則是布滿亮粉的閃亮鋸齒狀,放上鮮明的角色照片,並寫上一句該角色的性格特質當標語,最後不能少了電影《芭比》的Logo字體,十分芭比風格的宣傳手法,讓人更期待電影上映。

而就是這樣一眼就讓人吸睛的海報,立刻引起網友拿來P圖,在Twitter上一片洗版,不少韓星全成了粉絲的改圖對象,例如BTS、BLACKPINK、少女時代的成員,每個P圖都毫無違和,還很好看,不說會以為都是真人版《芭比》電影的主演。

BTS



BLACKPINK

▲Lisa、Jennie。(圖/翻攝自Twitter@liyonces、@jnkhourly)

少女時代

▲少女時代8位成員。(圖/翻攝自Twitter@kursedboy)

其他像 (G)I-DLE Minnie、《禹英禑》、賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez),連動畫JOJO都被加入這波迷因風潮。

These Barbie and Ken can't be sold separately... #ExtraordinaryAttorneyWoo #이상한변호사우영우 #Barbie #BarbieTheMovie pic.twitter.com/4uwb0dn1qy

Jolyne Cujoh, Ermes Costello, Foo Fighters, and Narciso Anasui from JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean have officially joined the cast of Greta Gerwig's 'BARBIE.'#BarbieTheMovie pic.twitter.com/M597TzwoHJ