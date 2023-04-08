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真人版《芭比》海報掀P圖之亂　閃亮風格BTS、BLACKPINK全都變主演

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記者陳美伶／綜合報導

近日真人版《芭比》（Barbie）電影釋出全新預告與全部角色的視覺海報，獨有的芭比閃亮風格旋即引起熱烈討論。不少網友就將南韓團體BTS、BLACKPINK、少女時代、MAMAMOO等的成員都P在海報上，不僅毫無違和，仿佛就像真的主演電影一般，任何人物都適合，立刻讓芭比海報成為最新的「迷因」（Meme）潮流。

▲芭比海報 。（圖／翻攝自IG）

▲真人版《芭比》電影釋出海報。（圖／翻攝自IG@barbiethemovie）

《芭比》角色的視覺海報，以天空景色為底，中間則是布滿亮粉的閃亮鋸齒狀，放上鮮明的角色照片，並寫上一句該角色的性格特質當標語，最後不能少了電影《芭比》的Logo字體，十分芭比風格的宣傳手法，讓人更期待電影上映。

而就是這樣一眼就讓人吸睛的海報，立刻引起網友拿來P圖，在Twitter上一片洗版，不少韓星全成了粉絲的改圖對象，例如BTS、BLACKPINK、少女時代的成員，每個P圖都毫無違和，還很好看，不說會以為都是真人版《芭比》電影的主演。

BTS

BLACKPINK

▲芭比海報 。（圖／翻攝自推特）

▲Lisa、Jennie。（圖／翻攝自Twitter@liyonces、@jnkhourly）

少女時代

 ▲芭比海報 。（圖／翻攝自推特）

▲芭比海報 。（圖／翻攝自推特）

▲少女時代8位成員。（圖／翻攝自Twitter@kursedboy）

其他像 (G)I-DLE Minnie、《禹英禑》、賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez），連動畫JOJO都被加入這波迷因風潮。

想要打造自己的芭比海報，可以到官方推出的芭比風產生器barbieselfie.ai，只要上傳照片、選擇標語與喜歡的亮粉底色就可以完成，快來玩玩看。

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關鍵字：

芭比, 電影, BTS, BLACKPINK, 少女時代

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