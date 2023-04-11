57歲這款身材！新加坡帥大叔「凍齡帥臉+冰塊盒腹肌」出水照太養眼

文／妞新聞

相信有在追「帥大叔」的妞妞們對新加坡的時尚攝影師「Chuando Tan陳傳多」一定不陌生！早早在他剛年過50之時就因為凍齡顏值跟名品肌肉身材在網路上爆紅，今天妞編輯會再度提到這位帥大叔不為別的，就是因為今年57歲的他在近期成為作家出書，而封面照再度引起網友熱議！

▲陳傳多。（圖／翻攝自IG@chuando_chuandoandfrey，下同）

來自新加坡的陳傳多，年輕時曾經是一位模特兒，現在是一名時尚攝影師，為時尚雜誌《Jalouse》、《L’Officiel》、《Muse》拍攝，更與Louis Vuitton、L'Oreal等精品美妝大牌合作，出生於1966年的他在上個月剛迎來自己57歲的生日，狀態依舊是好的不像話。

帥大叔陳傳多在2015年以年過半百的凍齡帥臉收穫過百萬粉絲，在去年也登上日本時尚雜誌《Numéro》的專訪人物，並被封為「奇蹟般的56歲」，過去在許多訪問中陳傳多也透露，自己能一直保持好身材的秘訣最重要的是7分飲食、3分運動！

就在近日，陳傳多在IG上分享了一張從海中走上岸的照片，照片中的他上半身打著赤膊，寬闊的太平洋寬肩、線條分明的冰塊盒腹肌展露無遺，費洛蒙爆棚的照片直接讓網友們暴動，原來這張照片是陳傳多的新書〈人生，不需要每一次都贏〉的封面照。

這本書也是陳傳多的首部文字作品，內容將會分享他的人生哲學與養生飲食之道，以及不為人知的內心世界，像是被視為人生勝利組的他其實也遭遇過非常多的挫折，年輕時叛逆又好勝，現在則是心境恬適，除了文字之外，這本書還會同時收錄他在峇里島、馬爾地夫拍攝的寫真照片！（看來勢必要入手一本惹～）

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