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星．變美／陳妍希傳授「酪梨鷹嘴豆泥」做法，沾貝果吃超美味

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▲▼陳妍希教低脂料理。（圖／翻攝自小紅書/陳妍希Michelle）

▲陳妍希自製酪梨鷹嘴豆泥。（圖／翻攝自小紅書/陳妍希michelle，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

陳妍希把減重當成一生志業，39歲的她外貌一直維持在高標狀態，飲食講究功不可沒，她曾為了怕水腫，所以外食幾乎不加鹽，日前她更在《小紅書》上，示範自己最愛的酪梨鷹嘴豆泥，低脂又營養，減脂期也可以放心吃。

準備材料：

酪梨一個

乾鷹嘴豆100g

香菜一把

芝麻醬一杓

檸檬汁半個

橄欖油、鹽、黑胡椒

▲▼陳妍希教低脂料理。（圖／翻攝自小紅書/陳妍希Michelle）

陳妍希分享，乾的鷹嘴豆前一天先泡好，再放入水中煮2-3小時，手一捏就能捏碎代表煮好了，接著把鷹嘴豆、檸檬汁、香菜、適量芝麻醬、鹽、黑胡椒和橄欖油導入料理機中打碎，打成泥之後，最後再放酪梨打1分鐘，因為酪梨容易氧化，一定要最後再放，顏色才會好看。

▲▼陳妍希教低脂料理。（圖／翻攝自小紅書/陳妍希Michelle）

她提到，很多人會怕香菜的味道，但她覺得放入反而能提出酪梨鷹嘴豆泥的香味，加入橄欖油能讓醬料變綿密，而芝麻醬則能讓任何東西都變得很香，她順帶一提，有時候小朋友會挑食，像是紅蘿蔔或是小黃瓜等，這時候不需要硬逼孩子去吃，打成蔬果汁也是一個方法。

▲▼陳妍希教低脂料理。（圖／翻攝自小紅書/陳妍希Michelle）

因為沾醬中有加檸檬汁，做好放入冰箱冷藏能放置3-5天，雖然是素食，但是營養價值很高，在家就能方便料理，大人和小孩都喜歡吃，酪梨鷹嘴豆醬除了能單吃，也可以沾貝果，是她私下最常吃的方法。

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關鍵字：

陳妍希, 低脂, 菜單, 料理

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