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高級感頂天！秀智穿奶茶色一字領洋裝　小露香肩配A4腰身材超狂

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記者李薇／台北報導　圖／skuukzky IG

從歌手出道的「國民初戀」秀智近年都專注在發展演戲事業，包括《當你沉睡時》、《Start-Up：我的新創時代》、《安娜》等作品都有不錯成績，在演戲之餘她也經常參與活動，最近就受浪琴（LONGINES）之邀去澳洲看馬術比賽，超有氣質的穿搭立刻在網路上瘋傳。

▲國民初戀,秀智,浪琴,LONGINES,GABRIELA HEARST,Giuseppe Zanotti,手錶,時尚,。（圖／skuukzky IG）

秀智這次遠飛澳洲看馬術比賽，只見她身穿一襲GABRIELA HEARST的奶茶色皮革連身裙，性感一字領設計露出優雅直角肩，超修身剪裁讓她的腰臀曲線看起來更柔美，腳踩10公分Giuseppe Zanotti的一字鍊帶高跟鞋，完美比例讓她成為馬場上最美風景。

▲國民初戀,秀智,浪琴,LONGINES,GABRIELA HEARST,Giuseppe Zanotti,手錶,時尚,。（圖／skuukzky IG）

當然這身奶茶色穿搭有細節，全是為了襯托手上浪琴DOLCEVITA X YVY錶款，別具特色的雙圈皮革錶帶，是由YVY創辦人與瑞士設計師Yvonne Reichmuth一起打造，搭載石英機芯的腕錶小巧精緻，重量輕盈纖薄，特別適合女性配戴。

▲國民初戀,秀智,浪琴,LONGINES,GABRIELA HEARST,Giuseppe Zanotti,手錶,時尚,。（圖／skuukzky IG）

這次出行，秀智也很興奮在IG上面曬出各種角度的照片，立刻吸引超多粉絲湧入留言，不少人都大呼「有夠美」、「身材比例也太好了」、「造型好絕」、「高級感頂天」，短短不到一天，就有113.9萬人按讚，發酵力非常強。

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關鍵字：

國民初戀, 秀智, 浪琴, LONGINES, GABRIELA HEARST, Giuseppe Zanotti, 手錶, 時尚

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