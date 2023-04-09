fb ig video ETtoday search mobile

個性超強勢的三大星座！TOP 1人生字典沒有「妥協」別被內向個性所騙

>

文／C編　圖／netflixkr IG

有些人個性看起來就像是小綿羊一樣溫順，但其實骨子裡超級強勢，只要確定了目標跟想法，10頭牛都拉不回他的去向，以下就盤點這三大超固執星座，身為朋友就不要強迫他們改變想法，因為只是浪費唇舌跟時間。

▲星座,水瓶座,獅子座,摩羯座,占卜,。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：水瓶座

不懂水瓶座的人常常會覺得他們看起來很柔和，對於什麼事情都好似沒有主見，其實那只是他想讓別人看到的印象，私底下個性冷靜的他們對待事物也冷淡高傲、不可一世，甚至到了相當自我與叛逆的狀況，不招惹他們就沒事，一旦惹上了，他們絕不會放過，而且對於認定的事情誰也管不住，比脫韁的野馬還要一去不回。

▲星座,水瓶座,獅子座,摩羯座,占卜,。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：獅子座

獅子座其實一直都是很強勢的存在，他們也從來不避諱自己這個樣貌，只要認定一個目標，就會一直邁進，而且肆意張揚的樣子，讓人可以輕而易舉地感受到滿滿氣勢，加上具有很強的侵略性，與人相處不喜歡拐彎抹角，所以特別會讓身邊的人驚嚇，任何喜好感受都會很直白的傳達出去，完全不加以掩飾。

▲星座,水瓶座,獅子座,摩羯座,占卜,。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：摩羯座

摩羯座看上去好像不是很強勢的感覺，關鍵在於他們個性內向，其實骨子裡比12星座裡的每個人都要強硬，而且絕對的理智在線，倔強、要強通通滿格，而且是有規劃的去一步一腳印，來達到想要的目的，非常不喜歡被打亂的感覺，尤其是大方向一定要按照他們所想的走，面對困難，摩羯座絕不會低聲下氣、卑躬屈膝地順從，可以說是字典裡完全沒有「妥協」二字。

►第一眼看到是西裝還是美腿？測出你在朋友眼中是什麼樣的人 

►頭皮超油？洗頭拍打一招讓洗髮精滲透髮根　澎鬆效果更給力

►便當裡面最先吃哪一個食材？愛吃它根本人見人愛交際王！

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星座, 水瓶座, 獅子座, 摩羯座, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Lisa生日精品禮物收到手軟

Lisa生日精品禮物收到手軟

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

高級感頂天！秀智穿奶茶色一字領洋裝　小露香肩配A4腰身材超狂

高級感頂天！秀智穿奶茶色一字領洋裝　小露香肩配A4腰身材超狂

石原聰美生完一年復出氣色超狂！36歲也不間斷的美肌秘訣是泡半身浴

石原聰美生完一年復出氣色超狂！36歲也不間斷的美肌秘訣是泡半身浴

彩妝小白也能畫出大師級眼妝！CP值超高「百元刷具」旅行在家都好帶

彩妝小白也能畫出大師級眼妝！CP值超高「百元刷具」旅行在家都好帶

從睡姿就可以看出異性緣好壞！仰躺朋友超多但沒戀情，1個性缺點難怪沒人愛 不想又黑又老！一抹如上妝、輕拍降溫3度的防曬神器來了 憑直覺選出「最舒服的顏色」，秒測你的情商是高還是低？ 男人心中默默說NO的「地雷女」TOP 5　愛碎碎念、黏TT是大忌 第一眼看到是西裝還是美腿？測出你在朋友眼中是什麼樣的人 真人版《芭比》海報掀P圖之亂　閃亮風格BTS、BLACKPINK全都變主演 你的他是「男孩」還是「男人」　5項準則判定完可以嫁了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面