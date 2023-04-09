個性超強勢的三大星座！TOP 1人生字典沒有「妥協」別被內向個性所騙

文／C編 圖／netflixkr IG

有些人個性看起來就像是小綿羊一樣溫順，但其實骨子裡超級強勢，只要確定了目標跟想法，10頭牛都拉不回他的去向，以下就盤點這三大超固執星座，身為朋友就不要強迫他們改變想法，因為只是浪費唇舌跟時間。

TOP 3：水瓶座

不懂水瓶座的人常常會覺得他們看起來很柔和，對於什麼事情都好似沒有主見，其實那只是他想讓別人看到的印象，私底下個性冷靜的他們對待事物也冷淡高傲、不可一世，甚至到了相當自我與叛逆的狀況，不招惹他們就沒事，一旦惹上了，他們絕不會放過，而且對於認定的事情誰也管不住，比脫韁的野馬還要一去不回。

TOP 2：獅子座

獅子座其實一直都是很強勢的存在，他們也從來不避諱自己這個樣貌，只要認定一個目標，就會一直邁進，而且肆意張揚的樣子，讓人可以輕而易舉地感受到滿滿氣勢，加上具有很強的侵略性，與人相處不喜歡拐彎抹角，所以特別會讓身邊的人驚嚇，任何喜好感受都會很直白的傳達出去，完全不加以掩飾。

TOP 1：摩羯座

摩羯座看上去好像不是很強勢的感覺，關鍵在於他們個性內向，其實骨子裡比12星座裡的每個人都要強硬，而且絕對的理智在線，倔強、要強通通滿格，而且是有規劃的去一步一腳印，來達到想要的目的，非常不喜歡被打亂的感覺，尤其是大方向一定要按照他們所想的走，面對困難，摩羯座絕不會低聲下氣、卑躬屈膝地順從，可以說是字典裡完全沒有「妥協」二字。