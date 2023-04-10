H＆M X MUGLER聯名4大亮點公開！　鏤空裝誰穿誰辣、連男裝都超性感

記者王則絲／台北報導

H&M的設計師品牌聯名系列在全球備受矚目，早先宣布今年合作對象為MUGLER，令時尚迷們蠢蠢欲動，「H&M X MUGLER」聯名系列將於5月11日在H&M台北微風松高店和網路商店開賣，近日官方釋出完整男、女裝Lookbook資訊，本次聯名4大亮點與必搶單品也一併公開。

亮點1：平價入手MUGLER經典設計

MUGLER代表性的超大寬肩、收腰設計，強調女性身體曲線的剪裁輪廓，貫穿整個女裝系列，包括螺旋形狀的鏤空透視裝，便是MUGLER的經典設計，體現於緊身衣、褲裝、丹寧單品上，雖然H&M的設計師聯名系列會比一般服裝昂貴，不過與MUGLER品牌相較依然相當平價，等於是用好幾折的優惠價入手高級設計，身為MUGLER的品牌粉絲肯定會為之激動。

亮點2：男裝也很有看頭

雖說MUGLER善於描繪女性身體線條，但在男裝設計上亦不失水準，本次與H&M的合作中男裝也很有看頭，俐落寬肩西裝、皮革長大衣、拼接丹寧外套⋯⋯放大肩部的廓形，輕鬆營造氣場，甚至也有透視緊身衣的選擇，連男裝都非常的性感。

亮點3：不分性別配飾系列

若是覺得服裝部分難以駕馭，便可以從配飾系列下手，配飾系列不分性別，包括網紋手套、緊身褲襪、肩背大包包、巨大M字腰帶⋯⋯等配件，以及金屬身體鏈飾，星形、淚滴形耳環和項鍊，也都是MUGLER的熱門設計款。

亮點4：重置經典單品致敬Thierry Mugler

MUGLER創始人Manfred Thierry Mugler於去年（2022年）離世，現由美國設計師Casey Cadwallader擔任創意總監之職，本次聯名中重製了部分Thierry Mugler時代的偉大作品，由Casey Cadwallader親自挑選並附上印有Thierry Mugler的簽名標籤，包括一件帶有塑形腰身和泡泡袖的黑色天鵝絨連身裙、蕾絲緊身馬甲洋裝、帶有穿孔裝飾細節的裙裝套裝，以及一件螢光綠的西裝外套。