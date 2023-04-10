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法國麥當勞「質感環保包裝」美翻　藏「防盜細節」再想要也不能帶走！

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編輯／JJ

速食界龍頭麥當勞以紅色的薯條盒包裝最具代表性，不過在法國，麥當勞內用被限制使用一次性包裝，因此特別推出了一系列「質感環保包裝」，意外的因時尚漂亮的外型獲得關注，不過這些美麗的環保包裝僅限內用使用，為防止民眾太想要而帶回家，其實餐具底部皆有貼上防盜貼紙，以減少環保包裝的失竊率。

▲法國麥當勞內用包裝（圖／官網、IG）

▲法國麥當勞內用包裝（圖／官網、IG）

▲法國麥當勞推出內用專屬環保質感包裝。（圖／翻攝自Elium Studio）

由於法國總統馬克宏注重環保，於2023年初起，法國宣布擁有20個以上座位的餐廳，必須為顧客提供可重複使用、可清洗的容器，以替代一次性包裝，身為速食龍頭的麥當勞首當其衝，將薯條、雞塊、沙拉、冷熱飲⋯⋯的包裝，全換上內用專屬的環保包裝。

▲法國麥當勞內用包裝（圖／官網、IG）

▲法國麥當勞攜手Elium Studio團隊歷時兩年研發而成。（圖／翻攝自Elium Studio）

為重新設計內用包裝，法國麥當勞找來設計團隊「Elium Studio」合作，歷時兩年才誕生了這項環保容器系列，採用塑性樹脂「Tritan」為主要材料，其硬度、透明度與玻璃、陶瓷相仿，易於清洗並具耐用性，冷飲、熱飲各有3種大小，沙拉碗、雞塊碗則是質感的白色小碗，取餐托盤外型也變得更高級，換為白色圓潤形狀的托盤，薯條盒保留經典紅色外型，依然擁有高辨識度，不過整體質感大提升！

▲法國麥當勞內用包裝（圖／官網、IG）

▲法國麥當勞內用包裝（圖／官網、IG）

▲法國麥當勞內用包裝（圖／官網、IG）

▲法國麥當勞內用薯條、飲品包裝。（圖／翻攝自Elium Studio）

看到麥當勞的包裝變得如此新奇漂亮，許多民眾心裡肯定很想帶回家收藏，但這是不可行的，因為法國麥當勞與Elium Studio合作的環保包裝容器，在底部都會貼上防盜貼紙，即使再想要也不能帶走，以減少失竊而需重新製作的成本。

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關鍵字：

麥當勞, 法國麥當勞, 環保包裝, 薯條盒

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