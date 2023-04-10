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BTS柾國根本人間CK！機場造型「白T＋丹寧外套」成行走發電機帥翻

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▲柾國（Jung Kook） 。（圖／品牌提供）

▲柾國升格Calvin Klein（CK）全球品牌代言人 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

韓團BTS門面擔當柾國（Jung Kook）高調升格Calvin Klein（CK）全球品牌代言人，當時釋出腹肌帥照引發熱議，超盡責的他日前更以全身CK單品現身機場，身穿丹寧外套搭配白T恤散發魅力，符合他一貫的率性風格，即便瀏海幾乎遮住雙眼也電翻粉絲。

▲柾國（Jung Kook） 。（圖／品牌提供）

▲柾國（Jung Kook） 。（圖／品牌提供）

▲柾國（Jung Kook）機場造型全身都是CK單品 。（圖／品牌提供）

▲柾國（Jung Kook） 。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein標誌寬鬆丹寧夾克 。（圖／品牌提供）

柾國過去就曾透露自己一直以來都是CK粉絲，一口氣接下丹寧與內衣雙線代言人身分，這回更把機場當成伸展台，他穿上品牌標誌寬鬆丹寧夾克，搭配上90s 直筒牛仔褲，十足復古美式風格化身「人間CK」，可說是最稱職代言人。柾國也特別在現場鞠躬與媒體、粉絲問好，與拍攝形象照時「外套內全空」的性感模樣產生反差萌。

柾國駕馭衣著的能力一流，回顧他去年（2022年）登上世界盃足球賽開幕舞台時，當時身穿Versace刺繡Barocco飛行夾克與Medusa Biggie工裝褲表演，華麗的刺繡細節在舞台燈光投射下格外閃亮，襯托出男神風采，更內搭品牌2023春夏系列中的菱形鏤空設計背心，若隱若現秀出好身材，無論造型或是唱跳環節都讓人印象深刻。

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關鍵字：

柾國, Jung Kook, BTS

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