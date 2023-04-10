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凱特王妃電光藍舊衣照樣美　戴5,000元耳環秒殺完售

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▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲英國王儲威廉與凱特王妃帶著3個兒女步向溫莎堡聖喬治教堂，參加復活節禮拜。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王室成員昨（9日）一同前往溫莎堡聖喬治教堂，參加復活節禮拜儀式，王儲威廉與凱特王妃帶著9歲的喬治王子、7歲的夏綠蒂公主與4歲的路易王子，一家五口身穿藍色系服裝現身，當中又以全身「電光藍」造型的凱特王妃最為搶眼，雖然是舊衣但她搭配同色系新帽子與手拿包，又是一番新意，特別是耳際約5000元的英國品牌Carousel Jewels耳環，一曝光旋即秒殺完售，讓品牌不得不喊話請想買的民眾耐心等待。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃身穿電光藍的Catherine Walker大衣洋裝，女兒夏綠蒂公主身著Rachel Riley藍色碎花洋裝。（圖／路透社）

每逢正式場合，王儲威廉一家五口多以藍色系服裝亮相，威廉與2個兒子穿深藍色西裝，凱特王妃與女兒夏綠蒂公主則有較多變化，昨復活節夏綠蒂公主即穿上充滿春天氣息的Rachel Riley藍色碎花洋裝，而凱特王妃穿曾Catherine Walker電光藍大衣洋裝，搭配Lock & Co.禮帽以及Emmy London手拿包，完美示範優雅母女裝。

▲▼凱特王妃耳環 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃佩戴英國品牌Carousel Jewels約5,000元的月光石與青金石耳環，一曝光旋即秒殺完售。（圖／翻攝carouseljewels）

凱特王妃在飾品選擇上也展現巧思，她選戴Carousel Jewels約5,000元的月光石與青金石耳環，與服裝色系相呼應，而這副名為Stella一曝光，網站上立刻銷售一空，讓品牌又驚又喜，由於此設計為手工製作，想要與王妃同款需先預訂了。

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關鍵字：

凱特王妃, 王儲威廉

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