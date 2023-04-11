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說・流行／這個男人超會搭！TikTok網紅以卡通、電影角色為靈感　搭出絕妙造型

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記者王則絲／台北報導

一名尼日利亞裔美國籍的年輕男孩Wisdom Kaye，在TikTok上擁有930多萬的驚人粉絲數，他以卓越的品味和穿搭技巧聞名，甚至曾登上《teenVOGUE》接受採訪，被《VOGUE》評為「TikTok最佳穿搭客」，近日他以動畫卡通、電影角色為靈感搭出絕妙的造型，超強大的搭配功力與美感，在網路上形成話題。

▲Wisdom Kaye 。（圖／翻攝自IG）

▲Wisdom Kaye 。（圖／翻攝自IG）

▲年僅22歲的TikTok網紅Wisdom Kaye。（圖／翻攝自IG）

Wisdom Kaye出生於2001年，是標準擁有開放思想與自我意識的千禧年後孩子，今年22歲的他，本身擁有193公分、高挑纖瘦身形的優勢條件，在網路上以穿搭主題內容一炮而紅後，亦成為模特兒經紀公司IMG旗下模特，開始與各大品牌合作，並經常出現於時尚場合或者秀場當中，目前Wisdom Kaye的TikTok主頁已累積至930萬粉絲，IG平台則有240多萬追蹤者。

Wisdom Kaye穿搭創作的主題十分多元、從不受限，其中之一，他很喜歡從動畫卡通、電影角色中汲取靈感，並為他們搭配出一套專屬的時尚版本造型，他不只是參考角色原貌的服裝，也能掌握角色的性格特色與整體氛圍，並呈現於服裝搭配上頭。

▲Wisdom Kaye 。（圖／翻攝自IG）

▲Wisdom Kaye（圖／IG）

▲Wisdom Kaye 。（圖／翻攝自IG）

▲Wisdom Kaye以《飛哥與小佛》為主題創作的穿搭圖輯。（圖／翻攝自IG）

日前Wisdom Kaye製作了一組有關《飛哥與小佛》（Phineas and Ferb）的穿搭圖鑑，他以杜芬舒斯為啟發，穿上CASABLANCA的純白大衣配上RICK OWENS寬靴，化身時髦版的邪惡博士；主角鴨嘴獸泰瑞，他則用絨面材質的藍綠色套裝呈現，並把鴨嘴獸的嘴巴、尾巴色彩內搭於夾克裡頭，穿出一種偵探的氛圍；Wisdom Kaye選配的飛哥與小佛穿搭更絕妙，把難以駕馭的紫黃色系搭配得恰到好處，還透過手上的綠色BOTTEGA VENETA手袋來呼應小佛的綠髮，飛哥的橘色主軸裝扮，則成功帶入角色的活力感。

▲Wisdom Kaye 。（圖／翻攝自IG）

▲MARVEL的英雄角色們也成為Wisdom Kaye的靈感來源。（圖／翻攝自IG）

巧妙混搭不同品牌，範圍從潮牌、運動品牌、小眾品牌到大牌精品都有，並著重於色彩的挑選上，同時運用配件加入他個人的巧思，看完Wisdom Kaye的作品令人不禁讚嘆他腦中的服裝資料庫有多豐富、資源有多強大，更厲害的是他搭配與組合的想法，跳脫一般的邏輯思維，讓來自多種品牌、不同風格的物件，也能完美融合。

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關鍵字：

說流行, 穿搭, Wisdom Kaye

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