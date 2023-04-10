2023新錶／計時碼錶大突破　高振頻動力儲存最長、轉錶圈計時登場

▲首款Grand Seiko機械計時碼錶Tentagraph腕錶搭載Hi-beat Caliber 9SA5機芯。（圖／Grand Seiko提供）

記者陳雅韻／台北報導

計時碼錶在今年鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）錶展中大出風頭，日本品牌Grand Seiko與德國品牌朗格（A. LANGE & SOHNE）都獻出第一次，推出品牌首款自動上鍊計時碼錶；萬寶龍（Montblanc）顛覆傳統按把啟動、停止與歸零計時功能，改以旋轉錶圈操作；Roger Dubuis（羅杰杜彼）挑戰高難度，結合追針計時碼錶與陀飛輪兩項複雜功能，而豪雅表（TAG Heuer）也推出陀飛輪計時碼錶，細節設計值得細細把玩。

▲Grand Seiko Tentagraph計時碼錶為現今業界動力儲存最長久的每秒振動10次計時碼錶。（圖／Grand Seikod提供）



Grand Seiko業界動力儲存最長

Grand Seiko壯大Evolution 9運動腕錶系列，於錶展發錶旗下首款機械計時碼錶Tentagraph，裝載革命性雙向衝擊擒縱系統的Hi-Beat Caliber 9SA5機芯，配備雙發條盒，一舉成為現今業界動力儲存最長的每秒振動10次高振頻計時碼錶；強悍內在也要結合精緻外觀，錶殼與錶鍊採用比不鏽鋼輕3成且抗磨損的高密度鈦金屬打造，錶殼曲線輪廓、寬闊錶耳採低重心設計確保佩戴舒適性，而面盤設計也講求絕佳易讀性，碼錶秒針與分針都微微彎曲貼近刻度。

▲朗格首款自動上鍊計時碼錶ODYSSEUS CHRONOGRAPH，限量100只。（圖／朗格提供）



朗格計時秒針與計時分針同軸

乍看朗格首款自動上鍊計時碼錶ODYSSEUS CHRONOGRAPH，以為是追針設計，事實上是計時秒針與計時分針坐在中央同軸，並以紅色與銀色區隔，有趣的是摒棄傳統上設於3時和9時位置的計時盤，而保留品牌標誌性的大日期和星期顯示，調整這兩項功能需拉開錶冠，若啟動計時功能時錶冠則需在正常位置，限量100只。

▲萬寶龍1858系列Unveiled Timekeeper限量款100。（圖／萬寶龍提供）

萬寶龍旋轉錶圈操作計時功能

今年是萬寶龍旗下Minerva錶廠成立165周年，也是其首款腕錶專用計時機芯13.20面世100周年，此雙重紀念催生出1858系列Unveiled Timekeeper，創新之處是不再以按把啟動計時功能，而是以順時針旋轉錶圈操作，轉第一下啟動計時功能，再轉一下停止計時，轉第三下歸零，整整轉動一圈可為10次事件計時，18K白金藍色錶款限量100只，萊姆金錶殼搭配深綠色面盤款限量28只。

▲Roger Dubuis Monovortex Split-Seconds Chronograph追針計時碼錶。（圖／Roger Dubuis提供）



Roger Dubuis複雜結構秀功力

Roger Dubuis主打Monovortex™ Split-Seconds Chronograph追針計時碼錶，完全展現品牌傲人製錶工藝，配備經重新設計的陀飛輪和擺輪，同時結合高複雜功能代表之一的追針計時，亮點是3時位置設有120度旋轉分鐘計時器，指針的三部分分別表示十位數字0、1和2，同時針頭準確地旋轉經過右側的0-9個位數字，只需啟動計時碼錶功能，即可欣賞其運作。

▲TAG Heuer Carrera Glassbox陀飛輪拱形計時腕錶，790,800元。（圖／TAG Heuer提供）

TAG Heuer傳奇錶加雙功能

TAG Heuer充滿賽車魂的Carrera系列今年60周年，發表Carrera Glassbox陀飛輪拱形計時腕錶慶祝，內載具65小時動力儲存的自製陀飛輪機芯 TH20-09，不僅具計時碼錶功能，也於6時位置抬高設計展現陀飛輪裝置，且不到80萬元的定價，極具競爭力。