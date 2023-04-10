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時尚品牌背心「細」肩帶宛如釣魚線　網焦慮：和我的理智線一樣易斷！

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記者王則絲／台北報導

「細肩帶背心」是能夠凸顯女孩子性感魅力一項小心機單品，不過肩帶再怎麼細也要有足夠的支撐力才能讓人安心，最近時尚品牌Y/Project便推出了一款「隱形肩帶背心」，肩帶細到宛如釣魚線，幾乎看不見了，這樣的設計讓不少網友表示看了感到焦慮，也有人搞笑表示：「看起來和我的理智線一樣易斷。」在網路上掀起議論。

▲y project細肩帶上衣 。（圖／翻攝自IG）

▲Y/Project推出一款「隱形肩帶背心」。（圖／翻攝自官網）

Y/Project創意總監Glenn Martens同時身為Diesel的創意總監，為近年討論度相當高的設計師，其作品不按牌理出牌，總能讓人眼前一亮，像是先前蔡依林演唱會上曾穿著的「裸體」印花禮服，便是出自Y/Project與Jean Paul Gaultier的合作系列。

▲▼蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會,嘉賓李玖哲。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡依林演唱會上曾穿著過Y/Project作品。（圖／記者李毓康攝）

2023年春夏，Y/Project帶來一組「隱形肩帶」系列造型，宛如釣魚線一般極細的肩帶設計，被運用在男、女裝背心、裙裝上頭，乍看之下就像是隱形的一樣，令人懷疑自己的眼睛，上架後即吸引了大批網友們的注意。

▲y project細肩帶上衣 。（圖／翻攝自IG）

▲y project細肩帶上衣 。（圖／翻攝自IG）

▲Y/Project 2023春夏「細」肩帶造型設計。（圖／翻攝自IG）

如此細的肩帶，肯定勾起眾多女孩們的焦慮，撇開設計所帶來的性感韻味，看起來隨時都會斷裂的細線，等於是時刻都處於危險邊緣，讓人難以相信單憑這條細線所能提供的支撐力，也因此在網上引起不少共鳴，網友們紛紛表示：「我絕不相信這條細肩帶。」不敢輕易嘗試，更有人玩笑道：「看起來和我的理智線一樣易斷。」

▲y project細肩帶上衣 。（圖／翻攝自IG）

▲Y/Project推出一款「隱形肩帶背心」。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

YProject, YProject, 細肩帶背心

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