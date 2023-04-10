山下智久臀肌不是練假的　東京奢華飯店練跑慶生

▲山下智久昨歡慶38歲生日。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

記者陳雅韻／台北報導

日本男星山下智久昨歡度38歲，他特別拍影片與粉絲分享近況，也謝謝眾人的祝福，而他的慶祝方式也很特別，度過了「BVLGARI Style」（寶格麗風格）的一天，原來他在剛開幕的東京寶格麗飯店慶生，運動、享用美食、喝調酒，非常享受。





▲山下智久在東京寶格麗飯店慶祝生日。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

山下智久在Netflix夯劇《今際之國的闖關者》第二季中，大方背部全裸露臀肌，正面胸肌與腹肌也全面放送，展現他積極健身與健康飲食的傲人成果，讓粉絲驚呆，他連38歲生日也沒懈怠，到最新的東京寶格麗飯店健身房跑步鍛鍊。





▲山下智久在飯店內認真練跑。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

寶格麗飯店座落於東京中央區八重洲二丁目北區摩天大樓的40層至45層樓，可俯瞰百年皇居並可遠眺富士山，讓壽星山下智久讚不絕口，他在跑步機上練跑時可欣賞東京天際線，在他心中已成為最奢華的健身房了；享受運動的暢快後，他又到酒吧喝美酒，開心度過愜意的慶生行程。





▲從東京寶格麗飯店健身房，可欣賞城市天際線。（圖／翻攝tomo.y9 IG、寶格麗提供）

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