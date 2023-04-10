fb ig video ETtoday search mobile

山下智久臀肌不是練假的　東京奢華飯店練跑慶生

>

▲▼山下智久生日 。（圖／翻攝IG）

▲山下智久昨歡慶38歲生日。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

記者陳雅韻／台北報導

日本男星山下智久昨歡度38歲，他特別拍影片與粉絲分享近況，也謝謝眾人的祝福，而他的慶祝方式也很特別，度過了「BVLGARI Style」（寶格麗風格）的一天，原來他在剛開幕的東京寶格麗飯店慶生，運動、享用美食、喝調酒，非常享受。

▲▼山下智久生日 。（圖／翻攝IG）

▲山下智久在東京寶格麗飯店慶祝生日。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

山下智久在Netflix夯劇《今際之國的闖關者》第二季中，大方背部全裸露臀肌，正面胸肌與腹肌也全面放送，展現他積極健身與健康飲食的傲人成果，讓粉絲驚呆，他連38歲生日也沒懈怠，到最新的東京寶格麗飯店健身房跑步鍛鍊。

▲▼山下智久生日 。（圖／翻攝IG）

▲山下智久在飯店內認真練跑。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

寶格麗飯店座落於東京中央區八重洲二丁目北區摩天大樓的40層至45層樓，可俯瞰百年皇居並可遠眺富士山，讓壽星山下智久讚不絕口，他在跑步機上練跑時可欣賞東京天際線，在他心中已成為最奢華的健身房了；享受運動的暢快後，他又到酒吧喝美酒，開心度過愜意的慶生行程。

▲▼山下智久生日 。（圖／翻攝IG）

▲▼東京寶格麗飯店 。（圖／公關照）

▲從東京寶格麗飯店健身房，可欣賞城市天際線。（圖／翻攝tomo.y9 IG、寶格麗提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

►安海瑟薇東京露美腿力壓日本女星　米倉涼子穿白球鞋敗陣

►Lisa生日禮物收到手軟　寶格麗送項鍊、CELINE印名字旅行袋超貼心

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

山下智久, 寶格麗, BVLGARI

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Lisa生日精品禮物收到手軟

Lisa生日精品禮物收到手軟

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

2023新錶／計時碼錶大突破　高振頻動力儲存最長、轉錶圈計時登場

2023新錶／計時碼錶大突破　高振頻動力儲存最長、轉錶圈計時登場

凱特王妃電光藍舊衣照樣美　戴5,000元耳環秒殺完售

凱特王妃電光藍舊衣照樣美　戴5,000元耳環秒殺完售

周杰倫俏皮眨眼扮製錶師　粉絲替他喊話帝舵表「加薪」

周杰倫俏皮眨眼扮製錶師　粉絲替他喊話帝舵表「加薪」

安海瑟薇東京露美腿力壓日本女星　米倉涼子穿白球鞋敗陣 春夏5000元有找時尚錶出列　BABY-G甜美系、Swatch小花錶贏芳心 2023新錶／勞力士領軍藍綠色竄出頭　江詩丹頓熱門鮭魚錶盤回歸 修杰楷耳際閃爆　中性鑽飾添型男魅力 2023新錶／卡地亞引領迷你女錶風潮　秀氣手環錶正夯 星巴克今11時起特大杯指定飲品「買1送1」　快揪同事喝起來解悶 Lisa生日禮物收到手軟　寶格麗送項鍊、CELINE印名字旅行袋超貼心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面