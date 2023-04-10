「大地色眼影公式」新手隨便畫就美　第一步關鍵深邃乾淨不顯髒

文／美人圈

對眼影新手來說，隨便畫就美、消腫泡且不出錯的，絕對就是大地色眼影！基本的棕色調、奶油色調、巧克力色等大地色系，都非常適合亞洲膚色，簡單就可以畫出雙眼深邃感。今天帶來大地色眼影公式及步驟教學，眼影更加深邃乾淨不顯髒，一起看看新手大地色眼影畫法，加碼2023大地色眼影推薦！

大地色眼影畫法：裸棕色眼影打底

眼影第一步可以先用偏淺的色調作打底，第一步先凸顯輪廓，也幫助後續眼影更加顯色乾淨。先取一隻鬆散的眼影刷，針對整個眼窩及下眼瞼臥蠶位置用裸棕色的眼影打底，這個前置動作基本上是影響整個眼妝乾淨度的關鍵，可以提亮眼周膚色、凸顯輪廓，另外也可以讓眼周更清爽，增加眼影附著度。

▲大地色眼影畫法，第一步先用棕色眼影打底。（圖／IG@dasique_official，下同）

大地色眼影畫法：大地棕色暈染眼窩及下眼瞼

接著用一把中型的眼影暈染刷沾取棕色眼影，大範圍上在眼窩內做出暈染層次感，注意暈染不要超過眼褶，暈染時由眼尾往眼頭單方向暈染，可以讓眼妝更加乾淨。下眼瞼也一樣以棕色調的眼影暈染，可以換一把稍微小一點的暈染刷，暈染範圍集中在臥蠶後半段即可。

大地色眼影畫法：深棕色畫出下眼影

下眼影部分可以用最小的眼影刷沾取深棕色眼影，從眼球下方開始，於眼下距離約1mm的位置順著眼型往外拉出平行線，並於範圍內輕輕填滿下眼影。另外也可以用扁刷沾取深棕色眼影，疊加在眼線上方及睫毛根部，稍微弱化眼線、讓眼線更加柔和。

大地色眼影畫法：暖色調珠光局部點綴

最後可以用暖色調的珠光眼影為眼窩增加深邃感，在眼球上方、眼頭及臥蠶前半段稍微用手指沾上一點珠光色，稍微左右暈開輕輕點綴即可。多點綴一道珠光色調，可以加強明暗對比、增加眼妝深邃度，讓眼妝更具層次及細節感。

2023大地色眼影推薦：

GIORGIO ARMANI 設計師訂製綻色眼彩露 #22 亞麻松果

GIORGIO ARMANI的眼彩露質地輕盈服貼、相當顯色，輕輕在眼皮上點個2-3點再用手指或眼影刷推開即可，完全沒有難度，堪稱新手眼妝救星！這次推出6款全新霧面大地色系，#22 亞麻松果是一款非常漂亮的暖調大地棕色，非常適合亞洲膚色，不管是單上或是疊上兩層顏色都超美，可以快速完成細緻又有層次的眼妝。

▲GIORGIO ARMANI 設計師訂製綻色眼彩露，NT$1,350（圖／小紅書@宇智脆啵啵）

LUNASOL 晶巧霓光眼彩盒 #18 Sepia Amber

LUNASOL絕對是大地色眼影專家！這次在2023春妝系列中也推出全新眼彩盒，以最正宗的大地色血統為中心，表現出溫暖感、乾燥感、光輝感的色調。#18 Sepia Amber是一款細膩的大地色眼影盤，多了一點暖調的配色不管怎麼疊加都不失手，可以完美畫出具透明感的溫柔深邃眼妝。

▲LUNASOL 晶巧霓光眼彩盒，NT$2,250（圖／LUNASOL）

dasique 眼影盤 #15 榛果拿鐵 Beige Knit

韓國彩妝品牌dasique在去年12月正式進駐蝦皮官方旗艦店，這款秋冬新色眼影最特別的就是上頭的針織紋理，讓人聯想到蓬鬆軟綿的針織毛衣，可愛到讓人捨不得使用！#15 榛果拿鐵 Beige Knit是一款秋冬必收的米色、裸棕暖色調眼影，顯色度絕佳，可以輕鬆暈染堆疊，非常推薦新手。

▲dasique 眼影盤，NT$1,080（圖／dasique）

4U2 訂製經典四色眼影盤 #NO.10 grain of SAND

4U2在2023也推出全新大地色系四色眼影盤，NO.10絕對是新手必收的一款！以柔和、優雅棕色調為主，包括土感焦糖色、珠光香檳色以及最實用的大地色系，且涵蓋細緻珠光、質感柔霧等質地，日常妝容搭配的恰好，簡單又質感滿分。

▲4U2 訂製經典四色眼影盤，NT$459。（圖／4u2）

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