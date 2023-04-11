春夏又純又欲「玫瑰奶油眼影」推薦　CHANEL#957好暈染、斬男款選它

文／美人圈

充滿幸福氛圍的春季到來，妝容想好怎麼搭配了嗎？又純又欲的「玫瑰奶油眼妝」絕對是首選！玫瑰色調最襯亞洲膚色，搭配大地棕色創造出陰影感，讓整體眼妝深邃又溫柔，以下編輯帶來2023春夏眼影推薦，用它們畫出美美的妝容，相信愛情也離你不遠了。

2023春夏眼影推薦

1：CHANEL 四色兩用顏彩盤 #957澄光暮紅

CHANEL今夏限量推出PLUS版加大容量設計眼影盤，造型別緻吸睛！以四種柔霧與緞光色調做搭配，無論細緻或濃豔都能輕鬆駕馭！有暖洋洋的玫瑰木色、蜜桃和玫瑰金打亮色與「tomette」磚紅色，完全零廢色！無論是暈染雙頰、作為腮紅或打亮使用或是眼影，一盤都能通通搞定！

▲CHANEL 四色兩用顏彩盤 #957澄光暮紅，NT$3,340。（圖／CHANEL）

2：LUNASOL 晶巧霓光眼彩盒 #19 Mahogany

說到大地色眼影，LUNASOL絕對榜上有名！「晶巧霓光眼彩盒」用最正宗的大地色血統為中心，表現出溫暖感、乾燥感、光輝感的色調！細膩的粉質一摸讓人超驚艷，且不會因為疊擦，透明感因此消失，完美詮釋出清透自然卻精緻的眼妝。#19 Mahogany中咖啡ｘ玫瑰的配色可以完美創造出陰影感，讓整體眼妝深邃又溫柔。

▲LUNASOL 晶巧霓光眼彩盒 #19 Mahogany，NT$2,250。（圖／美人圈）

3：NARS 純慾高潮9色眼彩盤#ORGASM 蜜桃香檳

NARS高潮系列每每推出新品都會造成搶購潮！這次以限量蜜桃奶油色調包裝，搭配熱賣經典色 #ORGASM 蜜桃香檳，打造甜而不膩的蜜桃玫瑰妝容，一上臉又純又欲，根本是斬男系眼影！乍看之下色系粉嫩很容易失手，但其實盤中只有兩格蜜桃色澤，其餘都是不同質地的大地棕色，對於腫泡眼皮來說並不會太難駕馭。

▲NARS 純慾高潮9色眼彩盤#ORGASM 蜜桃香檳，NT$1,950。（圖／NARS）

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4：植村秀 時尚大師6色眼影盤 #清甜粉薑

植村秀也推出唯美粉棕色系眼影盤！「時尚大師6色眼影盤」擁有好暈染的霧面、高調的亮片色，以及細膩的提亮色，更適合新入門眼妝界的新手小白！#清甜粉薑在粉色中添加點薑黃色，比櫻花粉更不挑人，比珊瑚色更沉穩，選色配色零煩惱，打造清甜感氛圍妝容！

▲植村秀 時尚大師6色眼影盤 #清甜粉薑，NT$2,200。（圖／植村秀）

5：4U2 訂製經典四色眼影盤 #04 center of the earth

泰國品牌4U2真的太懂少女心！以高雅的棕色加入氣質又不失甜美的蜜桃粉，戀愛般柔美的粉棕色系再次讓小編心臟爆擊，四色皆為珠光質地組成，粉質細嫩不顯眼腫，每一格的顏色都非常好用，單獨使用也沒問題，日常上班上課、約會都相當適合！

▲4U2 訂製經典四色眼影盤 #04 center of the earth，NT$459。（圖／4U2）

6：Maybelline 城市限定迷你眼影盤 M&M聯名款

Maybelline與M&M推出超可愛聯名！結合不同質地的大地色系及粉色系，顏色調配恰到好處，包裝上還有熟悉的M&M巧克力豆，讓眼妝不僅有重點，還有神秘誘人的深邃感，是一款初學者使用也都不翻車、不畫髒的眼影盤，迷你尺寸旅遊時攜帶也很方便！

▲Maybelline 城市限定迷你眼影盤 M&M聯名款，NT$655。（圖／Maybelline）



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