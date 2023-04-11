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從「小指長度」看隱藏性格與優勢　小指齊平無名指指節最具領導力

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編輯／JJ

每個人手指的長度都不盡相同，大部分是天生的基因使然，也因此被認為與個人性格有關聯，在國外網站上便有一項「小指長度」測驗，透過小指與無名指之間的長度差距，將看出隱藏性格以及你可能也不自知的個人優勢，有趣的小測驗不妨舉起手一起來看看。

▲無名指測驗。（圖／翻攝自Jagran Josh網站）

▲「小指長度」小測驗。（圖／翻攝自jagranjosh）

觀察自己的小指長度，位置落在無名指前端指節的上或下，共可區分為3種類型，理論上左右兩手差別不大，但若有朋友兩手不一樣的話，以男左女右為基準來看即可。

A：小拇指齊平無名指指節

B：小拇指短於無名指指節

C：小拇指長於無名指指節


【解析】

【解析】

【解析】

A：

你最大的特質就是擁有領導能力，能散發一種獨特的個人魅力，因此對於群眾的渲染力、影響力較大，讓人很容易順從，此外你也很清楚自己的優點，懂得加以運用，並擁有一顆冷靜、條理的頭腦。雖然領導能力好，可是你其實很注重平衡的生活，不會讓自己陷入工作狂的狀態，喜歡有適當的休閒娛樂、甚至更多，因此在工作上你可能沒有巨大的野心，但也總能獲得不錯的成績。

B：

簡單來說你是一個擁有高EQ的人，是個很好的傾聽者，擁有高度的同理心，常讓人感覺到你的溫暖，也容易對你卸下心防，因此最大的優點就是人緣佳，身邊的人會願意和你談心事、分享秘密，這在職場上也會是個優勢。另外，對於弱勢的人事物特別有感，有時做些慈善會讓你到滿足，你散發的能量讓這個世界更美好。

C：

你的情感豐沛、性格纖細敏感，對人的警戒心、疑心較重，因此不會輕易對人掏心掏肺，同時善於保守秘密，不過這也證明了你行事謹慎不馬虎，較不容易被他人的意見影響想法，也因此，你對你認為是正確的事情充滿自信，對於自我要求也較高，訂定目標後就會專注達成。

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關鍵字：

小指長度, 測驗, 心理測驗

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