fb ig video ETtoday search mobile

「素顏霜」隱藏用法連化妝師都愛用　一整天都是自然奶油肌

>

文／美人圈

悶熱的夏季即將到來，底妝首選輕薄透，不少人都喜歡直接用有防曬係數的素顏霜取代底妝，方便快速完妝、同時遮瑕修飾氣色！其實素顏霜除了單擦以外，還有超多種隱藏用法，連專業化妝師都愛用！今天就一起看看素顏霜用法推薦吧。

素顏霜用法推薦：

單擦取代粉底

素顏霜最常見的用法就是單擦，但是順序很重要，素顏霜必須要在「防曬後」擦，但如果素顏霜本身有防曬係數的話，妝前保養後直接單擦也沒關係。另外注意擦素顏霜用量不用太多，先用手指點塗上臉、再用粉撲一點點慢慢拍開，就可以打造素顏般的裸妝質感

素顏霜推薦&用法教學！素顏霜取代妝前、疊加粉底，底妝更清透自然、持妝整天

▲素顏霜單擦就可取代粉底。（圖／IG@sisterann_official，下同）

代替妝前乳使用

除了單擦之外，很多化妝師愛用的技巧就是「把有修飾效果的素顏霜當成妝前乳使用」。底妝最主要的作用是均勻膚色、修飾瑕疵，在粉底前先用有修飾膚色及瑕疵效果的素顏霜當做妝前，輕輕薄上一層後、再接著上粉底，這樣的方式可以減少粉底用量，讓底妝看起來更乾淨通透，還可以更加持久，注意使用量只需要一點點、輕薄即可。

素顏霜推薦&用法教學！素顏霜取代妝前、疊加粉底，底妝更清透自然、持妝整天

混合保濕霜增加保濕度

大乾肌如果不想要上底妝、但是又想要修飾效果的話，常常會選擇素顏霜。若擔心素顏霜太乾燥，可以將素顏霜調和保濕霜增加保濕度，將保濕霜＆素顏霜以1：2的比例混合，接著再慢慢拍上臉，不僅可以增加保濕潤澤感，也可以打造水光感的偽素顏妝效。

素顏霜推薦&用法教學！素顏霜取代妝前、疊加粉底，底妝更清透自然、持妝整天

混合粉底弱化粉感

如果覺得粉底比較厚重有粉感、但素顏霜遮瑕又不夠的話，可以試試看把素顏霜混合粉底，素顏霜＆粉底比例大概抓1：2即可，輕輕混合均勻後，再用粉撲輕拍上臉，一樣注意量不用太多，少量多次慢慢疊加更不厚重，不僅自然提亮、還可以修飾肌膚瑕疵，完成明星那種自然的奶油肌妝感。

素顏霜推薦&用法教學！素顏霜取代妝前、疊加粉底，底妝更清透自然、持妝整天

▲素顏霜混合粉底可弱化粉感。（圖／IG@wakemake_official）

混合身體乳降低色差

很多人上完底妝後，常發現臉與身體肌膚有很大色差，其實全身擦素顏霜也可以，但有點浪費！不妨試試看將身體乳＆素顏霜以1：2比例混合擦全身，或是僅擦在脖子及手腳露出部位。吸收均勻後整個身體肌膚白到自體發光，而且還多了防曬效果，夏季有要出去玩、拍美照的話絕對必備！

素顏霜推薦&用法教學！素顏霜取代妝前、疊加粉底，底妝更清透自然、持妝整天

▲混合身體乳則能降低色差。（圖／IG@sisterann_official）

素顏霜新品推薦：

得美登 DD霜

電商平台熱賣品牌「得美登」推出全新 #素顏發光霜，蘊含超微粒自動調光變色粒子，擦上後肌膚立即亮一階！獨創添加3%維他命D-LIKE成分，防曬、修飾膚色同時更精準對抗光老化。

素顏霜推薦&用法教學！素顏霜取代妝前、疊加粉底，底妝更清透自然、持妝整天

▲得美登 DD霜（SPF50）50ml，NT$1,980。（圖／得美登）

黛珂 多重防禦素顏霜N

防曬、遮瑕、潤色一瓶搞定！質地水感好推、帶有淡淡花香，薄薄一層即可矯正毛孔、斑點、膚色不均，讓肌膚就像打上柔焦濾鏡，底妝前使用或單擦皆可。

素顏霜推薦&用法教學！素顏霜取代妝前、疊加粉底，底妝更清透自然、持妝整天

▲黛珂多重防禦素顏霜N（SPF50+/PA++++）35g，NT$950。（圖／黛珂）

延伸閱讀

【編輯評比】2023妝前乳、素顏霜推薦！DIOR、雅詩蘭黛亮膚有感，這款像開啟美肌濾鏡

清透感光澤底妝技巧！8招打造「無粉感媽生好皮」，底妝無粉感卻光滑通透、還膨潤減齡

粉餅怎麼上最輕薄？換季必學清透感粉餅技巧，上妝多一步更服貼透亮、底妝不乾燥起皮

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

美人圈, 素顏霜, 底妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Lisa生日精品禮物收到手軟

Lisa生日精品禮物收到手軟

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

別人眼裡你「瘋」嗎？超準心測選一物件就可以輕鬆解答

別人眼裡你「瘋」嗎？超準心測選一物件就可以輕鬆解答

好準！第一眼挑出「最喜歡的顏色」，秒測你的戀愛性格

好準！第一眼挑出「最喜歡的顏色」，秒測你的戀愛性格

超準！你平時拿手機的姿勢是哪一種？秒測你的「隱藏性格」

超準！你平時拿手機的姿勢是哪一種？秒測你的「隱藏性格」

測過都說準！《後宮甄嬛傳》角色小測驗　看你是華妃還是眉姊姊 一半以上的人都做過！5個「洗髮NG壞習慣」，讓你清潔不成恐落髮 超準！憑直覺挑「一個盤子」，秒測你天生靠什麼吃飯 愛上會很累的三大星座！TOP 1每秒想法都在變　像抓不住的風 用量太少等於白塗！皮膚科醫師教「防曬正確塗法」4關鍵 55歲伊能靜遭酸「手藏不住年紀」，她親回：不對別人指點是內在修養 選一支你最愛的冰棒顏色！測出你真實個性跟最適合的另一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面