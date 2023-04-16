「素顏霜」隱藏用法連化妝師都愛用　一整天都是自然奶油肌

文／美人圈

悶熱的夏季即將到來，底妝首選輕薄透，不少人都喜歡直接用有防曬係數的素顏霜取代底妝，方便快速完妝、同時遮瑕修飾氣色！其實素顏霜除了單擦以外，還有超多種隱藏用法，連專業化妝師都愛用！今天就一起看看素顏霜用法推薦吧。

素顏霜用法推薦：

單擦取代粉底

素顏霜最常見的用法就是單擦，但是順序很重要，素顏霜必須要在「防曬後」擦，但如果素顏霜本身有防曬係數的話，妝前保養後直接單擦也沒關係。另外注意擦素顏霜用量不用太多，先用手指點塗上臉、再用粉撲一點點慢慢拍開，就可以打造素顏般的裸妝質感

▲素顏霜單擦就可取代粉底。（圖／IG@sisterann_official，下同）

代替妝前乳使用

除了單擦之外，很多化妝師愛用的技巧就是「把有修飾效果的素顏霜當成妝前乳使用」。底妝最主要的作用是均勻膚色、修飾瑕疵，在粉底前先用有修飾膚色及瑕疵效果的素顏霜當做妝前，輕輕薄上一層後、再接著上粉底，這樣的方式可以減少粉底用量，讓底妝看起來更乾淨通透，還可以更加持久，注意使用量只需要一點點、輕薄即可。

混合保濕霜增加保濕度

大乾肌如果不想要上底妝、但是又想要修飾效果的話，常常會選擇素顏霜。若擔心素顏霜太乾燥，可以將素顏霜調和保濕霜增加保濕度，將保濕霜＆素顏霜以1：2的比例混合，接著再慢慢拍上臉，不僅可以增加保濕潤澤感，也可以打造水光感的偽素顏妝效。

混合粉底弱化粉感

如果覺得粉底比較厚重有粉感、但素顏霜遮瑕又不夠的話，可以試試看把素顏霜混合粉底，素顏霜＆粉底比例大概抓1：2即可，輕輕混合均勻後，再用粉撲輕拍上臉，一樣注意量不用太多，少量多次慢慢疊加更不厚重，不僅自然提亮、還可以修飾肌膚瑕疵，完成明星那種自然的奶油肌妝感。

▲素顏霜混合粉底可弱化粉感。（圖／IG@wakemake_official）

混合身體乳降低色差

很多人上完底妝後，常發現臉與身體肌膚有很大色差，其實全身擦素顏霜也可以，但有點浪費！不妨試試看將身體乳＆素顏霜以1：2比例混合擦全身，或是僅擦在脖子及手腳露出部位。吸收均勻後整個身體肌膚白到自體發光，而且還多了防曬效果，夏季有要出去玩、拍美照的話絕對必備！

▲混合身體乳則能降低色差。（圖／IG@sisterann_official）

素顏霜新品推薦：



得美登 DD霜

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▲得美登 DD霜（SPF50）50ml，NT$1,980。（圖／得美登）

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▲黛珂多重防禦素顏霜N（SPF50+/PA++++）35g，NT$950。（圖／黛珂）

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