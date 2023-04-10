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虞書欣大U領閃金禮服性感露鎖骨　紙片級直角肩大放送

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▲虞書欣,Marchesa,Elie Saab,Rahul Mishra,時尚,。（圖／虞書欣微博）

記者李薇／台北報導　圖／虞書欣微博、虞書欣工作室、estheeerrrrr IG

虞書欣自從演出《蒼蘭訣》之後，人氣爆高，每每出席各大活動或是更新個人近況，都吸引許多粉絲關注，最近她也PO出私下出行美國的照片，只見她身穿一件大U領金色晚禮服，膚色紗質上擁有閃亮的金色亮片，在光線的照耀上熠熠生輝，簡直太讓人驚艷。

▲虞書欣,Marchesa,Elie Saab,Rahul Mishra,時尚,。（圖／虞書欣微博）

虞書欣這次穿的禮服出自「夢幻婚紗」品牌Marchesa的作品，膚色透明紗裙作為基底，上面縫製了滿滿的金色亮片，並且製作出華麗的花紋跟垂墜感袖型，展現出她白皙的膚質跟完美身材，搭配簡單的低丸子頭，也讓人覺得相當優雅自信。

▲虞書欣,蒼蘭訣,Elie Saab,Rahul Mishra,時尚,高級訂製服。（圖／虞書欣工作室、estheeerrrrr IG）

自從成功瘦下來之後，虞書欣經常大膽嘗試各種火辣造型，之前在微博之夜的活動上，身穿黎巴嫩婚紗品牌Elie Saab 2022秋冬系列設計，不僅有深V設計，連腰間都挖空，絕美胸型跟纖細曲線讓她擺脫肉肉形象，辣到噴血。

▲虞書欣,蒼蘭訣,Elie Saab,Rahul Mishra,時尚,高級訂製服。（圖／虞書欣工作室、estheeerrrrr IG）

當時還分享了一組未在紅毯上曝光的照片，則是身穿印度設計師品牌Rahul Mishra的作品，來自2022的秋冬高訂運用獨特圖騰刺繡製作出整件禮服，金色襯底設計在光線下閃閃發光，盡顯極致奢華，最厲害的是胸前V領直接開到腰，好身材完全不藏了。

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關鍵字：

虞書欣, Marchesa, Elie Saab, Rahul Mishra, 時尚

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