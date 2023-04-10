選一支你最愛的冰棒顏色！測出你真實個性跟最適合的另一半

文／C編

一個人的審美可以反映出私底下的真實性格，同時也可以偵測出你的愛情觀，以下這5支冰棒你最喜歡哪一支，可以找到你心中最適合的另一半。

Q：從以下5支冰棒裡面選一支最喜歡的款式。

A.

選擇這顏色冰棒的你內外在的差別很大，外表看起來沉著冷靜、內心卻可以熱情似火，你善於觀察身邊的人事物，做事前習慣先旁觀，等到時機成熟才會積極投入，擁有很強的應變能力，是團體中不可缺少的決策者。你在感情中很注重兩人是否有共同興趣或是心靈層級的契合度，你很欣賞內心單純、行動成熟的人。

B.

選擇這款冰棒的你個性非常隨和，同時又很善解人意，總是可以第一時間理解別人的需求，但常常忽略自己的感受，外表堅強、內心柔弱是你的人生寫照，透過幫助別人，也成為肯定自己能力的方式。你在感情中常常會裝堅強，適合比你更霸道的對象，個性開朗同時又成熟懂事，才能讓你真正卸下心防，將脆弱的一面展現出來。

C.

選擇這款冰棒的你擁有豐富的想像力以及情感，在生活上你很有主見、也有自己的想法，有明確的目標去追求實現，不容易受到周邊的人影響或是控制，很有做領導者的潛能。在感情中，你覺得另一半的品性很重要，對工作、家庭都要有責任感，同時願意拼盡全力完成目標的人最讓你欣賞，如果可以跟你一起實踐人生夢想藍圖更好。

D.

選擇這款冰棒的你是一個沉著、不願隨意吐露心聲的人，對你來說安全感很重要，只要身邊有各種變動都會讓你感受到恐懼，所以你個性也比較悲觀，很容易把事情作最壞的打算。對你來說，有實力、個性獨當一面的人最受到你的青睞，擁有自己獨到的見解，同時又可以給你滿滿安全感的人，是你心中最佳歸宿。

E.

選擇這款冰棒的你個性開朗活潑、精力充沛，你喜歡擁有滿滿新鮮感的生活，開心就是你的人生守則，也懂得享受生活，不喜歡承受太大的壓力，也不喜歡被束縛或是控制。在愛情裡面你比較屬於樂天派，把愛情想像得很美好，一旦受傷就很難恢復，你喜歡兩人幸福相依、也需要擁有自己私人的空間，百分百支援你、關心體貼的伴侶是最適合的人。