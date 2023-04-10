快膜拜喵師父！日超生動「貓咪蓮花坐墊」供奉主子笑翻網

編輯／Ann

伺候家中毛小孩當然要時時刻刻懷著謙卑、尊敬的態度，日本小物品牌felissimo 「貓部」就以此為發想，搞笑推出了一款「貓咪的蓮花坐墊」，由於在佛教中蓮花代表清淨美麗，當貓咪坐上去時，簡直是無比神聖不可侵犯，引發許多網友熱議。

▲日本小物品牌felissimo 「貓部」推出貓咪蓮花坐墊 。（圖／翻攝自產品官網）

想必大家都知道，在佛教中「蓮花」經常與美好、聖潔的事物緊密連結，因此也擁有聖潔之花的高雅象徵，felissimo 「貓部」這次特別打造出蓮花坐墊，尺寸約為34 x 50 x 16.5 公分，外觀上生動詮釋層層堆疊的粉嫩蓮花花瓣、鮮綠色葉片，上頭還有一圈水珠，許多細節都完美還原。





▲讓貓咪信徒可以進行膜拜儀式。（圖／翻攝自產品官網）



當然主角就是自家的主子了，當貓咪坐在蓮花坐墊上時，不僅能舒適休息，不自覺散發出莊嚴感，讓鏟屎官更想跪地膜拜了，官方則形容「這是一件讓人賞心悅目的事情」，也掀起網友熱議，「好像長輩圖」、「感覺貓咪都變慈祥了」、「這下不跪不行啦」。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）