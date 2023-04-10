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超前部署變白！身體乳＋白皙精華當體膜敷、精華液後再濕敷急速煥亮

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、達志示意圖

天氣越來越熱，不少人已經換上短袖外出，想要在夏天讓膚質看起來白皙透亮，可以透過以下多種方式，讓身體跟臉部全面亮白，而且趁著現在超前部署，穿比基尼才會更好看。

▲ilāpothecary,英草社,benefit,DermEden,得美登,白皙,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

1.身體面膜薄敷

每天抹身體乳是基本，若是假日有時間，不妨可以做身體面膜來加強滋潤，可以用大量的身體乳加上透白精華，充分混合均勻之後，在身體上薄敷一層，等待10分鐘之後，再將剩餘的乳液按摩到吸收即可。

2.清潔泥膜不可少

想要讓肌膚看起來乾淨透亮，深層清潔也很重要，建議可以一周使用一次泥膜類型的單品，幫助肌膚更深層的帶走老廢物質，尤其是容易出油的T字區域，更是需要好好地調理呵護。

▲ilāpothecary,英草社,benefit,DermEden,得美登,白皙,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

3.濕敷加強

挑選一款肌膚比較不容易刺激的亮白精華，在化妝水之後大量塗抹於肌膚，再用化妝棉沾取化妝水＋幾滴亮白精華，充分浸潤，全臉敷5到10分鐘，最後塗抹乳霜即可。

【推薦單品】

＃ilāpothecary英草社 No.70植煉人蔘光煥精華，50ml、售價2580元

▲ilāpothecary,英草社,benefit,DermEden,得美登,白皙,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

以天然植物成分萃取的英草社，一在台灣上市就立刻引發搶購旋風，這次全新的光煥精華添加人蔘萃取、玻尿酸、孔雀石成分，可以幫助全面提升好氣色，就像是為肌膚專屬設計的大補湯，把缺乏的水份、抗老跟白皙能量通通補回來。

＃benefit 無孔不入毛孔深層淨化泥膜法，售價1280元

▲ilāpothecary,英草社,benefit,DermEden,得美登,白皙,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

身為毛孔調理專家，benefit在日前就推出全新泥膜系列，超可愛馬卡龍紫色面膜，裡面擁有高嶺土、紅沒藥醇、荷荷巴籽油、海茴香萃取成分，可以幫助吸附臉上多餘油脂，重現乾淨清爽的肌膚狀態，而且不會感覺到超緊繃乾燥。

＃DermEden得美登 傳明酸淡斑美白修護安瓶，10ml、售價1280元

▲ilāpothecary,英草社,benefit,DermEden,得美登,白皙,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

由法國實驗室獨家調配的黃金比例配方：3%傳明酸與10%菸鹼醯胺，搭配0.1%維他命E成份，可以幫助肌膚實現白皙透亮光采，同時達到修護效果，無香精、無酒精的安瓶式包裝，能夠更加溫和有效地釋放完整能量。

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關鍵字：

ilāpothecary, 英草社, benefit, DermEden, 得美登, 白皙, 保養

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