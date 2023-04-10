超前部署變白！身體乳＋白皙精華當體膜敷、精華液後再濕敷急速煥亮

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

天氣越來越熱，不少人已經換上短袖外出，想要在夏天讓膚質看起來白皙透亮，可以透過以下多種方式，讓身體跟臉部全面亮白，而且趁著現在超前部署，穿比基尼才會更好看。

1.身體面膜薄敷

每天抹身體乳是基本，若是假日有時間，不妨可以做身體面膜來加強滋潤，可以用大量的身體乳加上透白精華，充分混合均勻之後，在身體上薄敷一層，等待10分鐘之後，再將剩餘的乳液按摩到吸收即可。

2.清潔泥膜不可少

想要讓肌膚看起來乾淨透亮，深層清潔也很重要，建議可以一周使用一次泥膜類型的單品，幫助肌膚更深層的帶走老廢物質，尤其是容易出油的T字區域，更是需要好好地調理呵護。

3.濕敷加強

挑選一款肌膚比較不容易刺激的亮白精華，在化妝水之後大量塗抹於肌膚，再用化妝棉沾取化妝水＋幾滴亮白精華，充分浸潤，全臉敷5到10分鐘，最後塗抹乳霜即可。

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