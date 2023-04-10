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經期狂長痘？皮膚科醫師教「改善生理痘4秘訣」搭配飲食更有效

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▲▼皮膚科醫師教4招對抗生理痘。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師教幫助對抗生理痘4招秘訣。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@ahc.official

許多人都有痘痘粉刺的困擾，尤其不少女生在經期前後總是會冒生理痘，好了沒多久，下次生理期來又再長，不僅不舒服還容易留疤。皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上分享對抗生理痘的4招秘訣，幫你改善＋預防生理期反覆爆痘的困擾。

▲▼皮膚科醫師教4招對抗生理痘。（圖／翻攝IG）

＃生理期前用酸類預防長痘

一般來說生理期週期為28天，雌激素和雄性激素都在波動，所以也會影響皮膚狀態，尤其雄性激素會促進皮脂分泌，使得皮膚粗糙、堵塞毛孔、長痘等情況發生。而在生理期前後的幾天，女性體內雄性激素分泌會佔有主導地位，也就就會使肌膚分泌更多的油脂，也就是說在那幾天，女性皮膚會更容易長痘。

所以劉醫師建議，首先要習慣記錄自己的生理週期，算一下下個月生理期何時會來，在生理期的前兩週開始，為了緩解荷爾蒙波動造成油脂分泌過多而引發痘痘，要做好控油、疏通毛孔。臉上哪個區域容易爆痘，就在那點塗一些低濃度的水楊酸精華，幫助角質代謝；若是油性肌，甚至可以局部塗抹一些水楊酸面膜來控油。

＃長痘時正確使用藥膏

如果已經爆痘了，長的是又紅又腫、摸起來還有點痛的內包型大痘痘，洗完臉擦乾水分後，沾取膚麗凝膠（Metronidazole Gel，又稱甲硝唑凝膠）點塗在痘痘上；如果長的是帶有膿頭的痘痘，晚上可再配合維A酸凝膠點塗，若是對維A酸凝膠不耐受或是在備孕期的人，可以換成15%壬二酸凝膠。如果有膿的痘痘破了，清理乾淨後點塗膚麗凝膠類的藥膏就可以了。

▲▼皮膚科醫師教4招對抗生理痘。（圖／翻攝IG）

＃使用溫和型保養品

生理期時，別使用刺激性比較強或功效性強的保養品，建議換成無油或者質地輕薄的溫和保濕乳即可。

▲▼皮膚科醫師教4招對抗生理痘。（圖／翻攝IG）

＃搭配飲食內調

不想長內包型大痘痘，劉醫師建議要搭配飲食內調來預防改善。當進食高GI值食物時，體內血糖會快速上升，而促進胰島素分泌，增加體內游離IGF-1的含量，因此促進雄激素合成，使得表皮過度角化和油脂分泌增加，也就更容易長粉刺、痘痘，所以低GI值飲食對痘痘控制有好處。另外乳製品也要少吃。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 生理痘, 生理期, 月經, 經期, 冒痘, 爆痘, 預防, 改善, 去痘, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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