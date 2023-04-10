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5種生活方式舒緩胃脹氣　吃鳳梨、拿包裹都有助緩解不適

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記者李薇／綜合報導

飯後，腹部總是容易感到膨脹不舒服，輕拍後還會出現鼓聲，想吃美食又害怕脹氣，5個飲食生活習慣緩解壓力。

▲LOLA’S APOTHECARY,SLLIG,bamford,脹氣,腸胃,舒壓,香氛,。（圖／品牌提供）

TIPS 1：飲食減量

當吃飯速度過快，腸胃囤積過多時，食物容易夾雜空氣吞進腸胃中，導致腸胃不適，咀嚼過多的口香糖或藥物時，也容易吞下過多空氣，需要降低進食速度，讓腸胃休憩一下，試著減量飲食，吃飯不超過8分飽，以減輕腸胃負擔消化。

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TIPS 2：小口喝水

當肚子內有過多食物時，慢慢地喝杯水，有助於含有氣體的食物通過消化道，像是：芋頭、南瓜、玉米等都是高澱粉難消化的食物，可以多花一點時間咀嚼，減少吞嚥過多空氣，飯後小口喝水舒緩腸道，輕鬆用餐無壓力。

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TIPS 3：避免碳酸飲料、高纖醣類食物

飲食習慣的養成很重要，碳酸類飲料本身就含有氣泡，像是常見的可樂、啤酒、氣泡水，都是許多人喜愛的飲品，在脹氣時更應避免喝入體內，以免產生反效果，可以多吃些蔬菜水果，像是酪梨、鳳梨等幫助腸胃蠕動與消化，可緩解脹氣不適。

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TIPS 4：簡單的飯後運動

大部分人吃飽飯後，會習慣繼續坐著看電子產品，彎曲的姿勢使腸胃容易壓迫，可以試著出門散步走路，去公園遛狗、到超商領包裹，輕微走動不做過度激烈的運動都很合適，不只能緩和腸胃的負擔，同時為久坐的身體做一個拉伸。

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TIPS 5：滾珠精油隨身攜帶按摩太陽穴

香氣的傳遞能夠為身體放鬆，尤其是含有綠薄荷成分的滾珠，一抹的清涼感可舒緩不適的情緒，讓身體透過嗅覺轉移注意力，療癒身心。

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關鍵字：

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