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星巴克薄荷綠玻璃「三角杯」質感爆棚　網友一致點評「本人比照片好看」

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編輯／JJ

剛過完夢幻的櫻花季，星巴克沒有要等大家荷包恢復長胖的意思，馬上又有一波爆款新品掀起網友們搶購。日前北美地區星巴克推出一款「三角杯」，造成各地門市大缺貨，特殊的三角形杯底，加上透著淡淡薄荷綠色的透明瓶身，簡約而有質感，網友們一致點評「本人比照片好看」。

▲星巴克三角杯。（圖／翻攝自小紅書）

▲北美星巴克推出一款薄荷綠玻璃「三角杯」。（圖／翻攝自小紅書，以下同）

通常日、韓星巴克總能瞄準少女心，帶來眾多夢幻的設計杯款，但這回的話題杯款是由北美星巴克所推出。北美星巴克日前推出一款玻璃水杯，形狀的設計相當特別，底部是三角形，向上延伸至杯口則轉為圓形，因此被暱稱為「三角杯」。

▲星巴克三角杯。（圖／翻攝自小紅書）

▲星巴克三角杯。（圖／翻攝自小紅書）

這款「三角杯」為透明玻璃的材質，但不完全是無色的，而是混著淡淡、透透的薄荷綠色，許多已入手的網友皆表示，即便是裝入白開水也特別好看，加入其他飲料如抹茶、美式、氣泡水，則又是另一番樣貌；星巴克招牌美人魚Logo以立體浮雕方式呈現，上方吸管蓋搭配的則是灰白色系，簡約卻有不同以往的設計巧思，整體質感爆棚，也許照片上很難看清楚杯子的全貌，但網友們一致點評三角杯「本人比照片好看」，有不少網友分享，自己是經過門市被實體吸引目光才入手的，也難怪北美各地許多門市都缺貨。

▲星巴克三角杯。（圖／翻攝自小紅書）

▲星巴克三角杯。（圖／翻攝自小紅書）

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關鍵字：

星巴克, 北美星巴克, 三角杯

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