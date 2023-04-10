紅蘋果躍上錶面上轉呀轉　蕭邦紐約特別版超可愛

▲蕭邦Happy Sport腕錶第五大道限量款符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽款。（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國紐約第五大道是精品品牌匯聚之地，也是不少設計的靈感來源。瑞士鐘錶珠寶名家蕭邦（Chopard）慶祝位在第五大道皇冠大廈的旗艦店開幕，發表兩款面盤上有代表紐約的蘋果圖案特別版Happy Sport腕錶，可愛的蘋果隨著滑動鑽石在面盤轉呀轉，非常吸睛。

▲蕭邦限量17只的第五大道Happy Sport腕錶，錶殼為DLC塗層不鏽鋼材質。

紐約被暱稱為「大蘋果」，激發蕭邦創作出蘋果款Happy Sport腕錶慶祝第五大道旗艦店開幕，貴氣版為18K玫瑰金鑲鑽腕錶，面盤上有5顆滑動鑽石，以及1顆鑲嵌紅寶石與沙弗萊石的滑動蘋果一起恣意放閃；另一款為限量17只的不鏽鋼錶經過DLC處理呈現酷黑色，面盤上有3顆美鑽與紅蘋果旋舞，僅在美國專賣店銷售。

▲模特兒戴海瑞溫斯頓第五大道Avenue C系列迷你尺寸腕錶搭配Lily Cluster系列18K玫瑰金鑽石手鍊與鑽戒。（圖／海瑞溫斯頓提供）

1932年成立的海瑞溫斯頓（Harry Winston）則是矗立於第五大道的經典品牌，旗下第五大道Avenue腕錶正是以此為主題，結合品牌第五大道旗艦店招牌的拱門造型，設計出優雅的女士腕錶，分別為Classic、Avenue C和C系列迷你款，均由18K白金或玫瑰金打造並鑲嵌美鑽或彩色寶石，錶盤內有橢圓形、圓形、八邊型等幾何圖形讓人聯想到紐約的建築，且除了時分顯示，亦加入浪漫的月相、實用的雙時區功能等，豐富的款式滿足不同時尚風格的女性。

▲模特兒戴海瑞溫斯頓第五大道Avenue Classic系列月相功能腕錶，以及Sparkling Cluster系列鑽石手鍊與鑽戒。

