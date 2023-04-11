營養師揭「日本長壽村」養生秘訣！5種食物讓你越吃越健康

▲營養師分享日本沖繩的長壽飲食秘訣。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導

日本沖繩是世界上著名的長壽區，老年人普遍壽命長，且身體硬朗，而其中的長壽秘密，一大關鍵就是飲食！營養師毛蕾就分享，她研究了沖繩人的飲食習慣後發現，當地人經常吃以下5種食物，可說是他們的「長壽飲食」秘訣。

＃苦瓜



苦瓜是沖繩地區最具代表性的蔬菜，富含維生素C、膳食纖維、鉀和多種生物活性成分，具有淨化血管、增強免疫力、抗癌、抗衰老等功效，還能和豆腐搭配出一道特色料理。

＃紫薯



紫薯富含花青素、β-胡蘿蔔素等營養，具有抗發炎、抗氧化的作用，還能通便潤腸。

＃納豆



納豆屬於發酵的豆製品，不僅富含優質植物蛋白、大豆異黃酮等營養素，經過發酵之後，還產生了納豆激酶和維生素K，並且增加了異黃酮的含量，具有增強骨骼、維護心血管健康等功效。

＃海藻



海帶、紫菜、裙帶菜（俗稱海帶芽）等海藻類的蔬菜，富含多種礦物質、維生素、膳食纖維和多醣類物質，營養價值非常高，能增強免疫力，維護腸道和心血管健康。

＃薑黃



薑黃可說是沖繩居民最喜愛的健康食品之一，富含薑黃素、黃酮類植化素，具有抗發炎、抗氧化和抗癌的活性。

最後毛蕾也提醒，想要延年益壽，除了經常吃一些有益於長壽的食物，更重要的是確保均衡的飲食結構。另外，良好的睡眠和好心態、規律的身體活動，也是長壽秘訣的一部分，千萬不能忽視。

