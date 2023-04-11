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超準！憑直覺挑「一個盤子」，秒測你天生靠什麼吃飯

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編輯／Lily

心理測驗的確是有它的可信度，《小紅書》上就有一個很夯的心理測驗，實測的網友都說準，憑直覺挑一個喜歡的盤子，看看你天生是靠什麼吃飯的呢？

#你眼前有4個盤子，憑直覺你會挑選哪一個呢？

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

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挑選A的你

靠頭腦吃飯型

你不多話，非常了解自己，只要立下目標，你就會拚了命的去達成。靠頭腦吃飯又分為兩種人，第一種是才子才女型，有自己的天賦不想靠別人，另一種是善用頭腦取巧型，任何事情都在你掌控內，總是看準時機才出手，不管你是哪一種，相信自己的頭腦就不會錯。

挑選B的你

靠臉吃飯型

你天生顏值高又會打扮，在工作上總是靠著出色外型，無往不利，但是雖說外表加分，也要加強自己的說話溝通能力，才不怕被別人定位成花瓶。你外表看似柔弱，但內心很強大，有很強的抗壓力，這也是你在眾人間脫穎而出的原因。

挑選C的你

靠實力吃飯型

你或許外貌平平，但是才華出眾，你很有想法，做什麼事情很有自己的節奏，會借力使力的去完成它。同時也有很好的溝通能力，工作無論對內或是對外，都難不倒你，你的能力總出乎意料，讓人刮目相看。

挑選D的你

靠另一半吃飯型

你的異性緣不錯，身邊的伴從來沒有斷過，你有著天生魅力，有著強而有力的另一半是你的本事，你很懂得示弱，向外尋求協助，個性柔軟常把對方吃得死死的，不費力的就能輕鬆達到自己的目標。

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關鍵字：

心理測驗, 個性

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