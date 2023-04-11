小S「下身失蹤」女王氣勢震懾路人　黃宣被誤認「姐夫」謙虛喊：他比我壯

記者王則絲／台北報導

BALMAIN全台首間專門店落腳BELLAVITA寶麗廣塲1樓，今（11日）開幕活動上邀請到小S徐熙娣、歌手YELLOW黃宣共襄盛舉。小S今以一身「下身失蹤」的造型展露一雙筆直美腿，傾瀉女王般的氣勢，訪問中黃宣提到，因同樣是光頭，曾被網友誤認為是「姐夫」具俊曄，讓他謙虛喊：「他比我壯。」

▲黃宣、小S出席BALMAIN開幕活動。（圖／品牌提供）



小S今天穿著BALMAIN經典迷宮圖騰裙裝現身，由長版西裝延伸設計而來的廓形，帶來一種「下身失蹤」的性感氛圍，並運用招牌墊肩與高跟皮靴襯托氣勢，盡顯女王風範，小S穿上後也忍不住趾高氣昂了起來，誇張表示：「我一穿上BALMAIN衣服就懶得理別人，剛剛路上很多路人想跟我下跪。」

▲小S一身西裝造型裙裝營造「下身失蹤」風格。（圖／品牌提供）



黃宣則是以中性風格的白色毛呢夾克出場，腳踩BALMAIN的Unicorn獨角獸球鞋收尾，先鋒、前衛感的設計讓黃宣特別有共鳴：「很難忽視的存在，優雅帶有衝突的美感，跟我平常造型很搭。」

▲黃宣穿著BALMAIN中性風格造型。（圖／品牌提供）



訪問中，黃宣提到因為自己光頭的招牌造型，曾經讓網友誤認為他是「姐夫」具俊曄，甚至有人問過他：「姐夫何時要出新專輯？」但對此他是謙虛的表示：「他比我壯。」由於先前汪小菲來台探望孩子，現場小S被問及：「大S心情如何？」小S馬上機智轉移焦點，示意讓一旁的「姐夫」（黃宣）回答，而黃宣也很配合的說：「撒啷嘿撒啷嘿。」巧妙迴避。

法國品牌BALMAIN也於BELLAVITA 1樓開設專門店，斥資八位數鉅額裝潢打造，採用「Galeriedes Glaces凡爾賽宮鏡廳」為靈感設計店裝，黑金交錯的標誌性色調，呼應巴黎Saint-Honoré旗艦店的設計風格，店舖約23坪，設有寬敞的更衣間，據悉，台灣BALMAIN專門店的價位為亞洲最低，且很快也將在台灣持續往南展店。

▲BALMAIN BELLAVITA專門店。（圖／品牌提供）



廣受時尚迷們期待的Maison Kitsuné，於台北BELLAVITA寶麗廣塲設立首間Combo Store專賣店，則是將於4月19日正式開幕，除了有服飾之外，同步引進Café Kitsuné，打造複合式空間。

▲Maison Kitsuné即將於4月19日於BELLAVITA 2樓開幕。（圖／品牌提供）