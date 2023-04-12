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朋友多卻「最難交心」星座Top 3 ！第一名表面有話聊，內心海底針

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▲▼星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲很難真正和人交心星座Top 3  。（示意圖／翻攝自TVN IG）

編輯／Ann

相信你一定遇過，那些看起來超愛交友，社交能力百分百的人，內心其實藏有不為人知的一面，換句話說要走入他們的內心超難，以下就以星座角度公開「很難和人深交星座Top 3 」，他們心中認可的朋友真的沒幾個！

Top 3 雙魚座

雙魚座在社交場合中看似如魚得水，基本上不算是什麼「社恐類型」，不過翻開摯友名單卻沒幾個，雙魚習慣在交友的時候就把對方一一歸類，見一兩次面都稱不上是朋友，只有讓雙魚感覺到這個人是可以相信的時候，才會把內心話說出來，否則都只是看到雙魚的保護色罷了。

Top 2 水瓶座

水瓶座看起來朋友很多，不過很多時候內心其實是孤獨的，因為慢熱的個性讓他們不輕易與人深交，而且想要走進水瓶的世界也不容易，水瓶是很看「頻率」交友的星座，如果不是在一個頻道內，那麼說多也是白聊。換句話說，跟水瓶如果三觀不一致，交友只是充數而已。

Top 1 天秤座

天秤座基本上跟誰都聊得來，同時被冠上好人的名號，不過內心世界卻很少人能夠真正了解，其實天秤的好友一旦走心，就可能是一輩子的朋友，應該說天秤只要認可你，他會付出一切不求回報，而且才會卸下偽裝，成為交換真心的對象，把自己幼稚、壞脾氣的一面留給最親近的人看，否則他們就像海底針一般難捉摸。

 ►「最容易得罪人」星座Top 3 ！　第一名嘴巴比腦子快，個性超直接

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙魚座, 水瓶座, 天秤座

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