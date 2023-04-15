花路正盛開　金世正：我會持續做一個散發正能量的演員

Text / Marie Claire美麗佳人 Photo / Marie Claire美麗佳人

在春天來臨之際， Longchamp新晉品牌大使翩然現身。鳥語加上花香，還有金世正特有的清新氣質，傳遞出暖暖的魅力型格。

與春天有約

2023年1月底，金世正飛往巴黎參加Longchamp活動，機場時尚穿起品牌黑色夾克、肩背人氣包款Box-Trot，搭配她的招牌微笑，每一單品在她身上都得到了最佳演繹，被韓國媒體大讚瀟灑帥氣，冬天寒氣立馬一掃而空外，同款單品也立刻成為人氣熱搜。

而在2月份時，Longchamp公佈了金世正為新任品牌大使，讓人又驚又喜，創意總監Spphie Delafontaine更積極飛至首爾，參與了春夏系列形象照的拍攝，可見品牌對於本次合作的重視。

以「奢華野營」作為本季主題，鮮豔色彩、印花以及各式質材大膽結合，金世正再度用她無可取代，甜美融合帥氣的形象，呈現出品牌的嶄新樣貌，金世正說：「我和Longchamp有許多相似之處，很榮幸可以開啟這次的全新合作。Longchamp對我而言就像是巴黎女子的典範，相信我們能透過彼此的優勢，以及相似之處，將下來的合作發揮到淋漓盡致。」

經典與新經典

3月份，美麗佳人Marie Claire迎來三十週年生日，韓國與台灣版公布金世正成為封面人物之一，加上Longchamp品牌大使身份，兩造經典認證的她，是新經典的代表號，無論在時尚與演藝事業領域皆然。

在攝影師的觀景窗前，金世正詮釋了春天的專屬氛圍，搭配新季的服飾包款，像極了童話故事中的女主角，在一片充滿生機、綠意盎然的畫面中，傳遞出滿滿的陽光態度，或許這就是所謂幸福的樣貌吧！她也在IG、個人YouTube頻道分享了拍攝花絮，滿滿版面以及影片訪談，傳達她對於本次拍攝簡直到了愛不釋手的地步，讓人迫不及待揮別冬季，想趕緊迎接春天到來。

《社內相親》事業顛峰

2022年《社內相親》將她推向了事業的另一個高峰，劇中縮放自如的表現，以及和其他演員之間的火花，甚至被韓國網友封為「韓版艾瑪史東」，不意外地，也替她拿下了「SBS演技大獎」最佳喜劇女演員與最佳情侶兩項大獎。事實上，演喜劇是最難的，不能太過也不能太收，要在角色中找到演員自己最恰當的表達方式，不僅如此，能夠透過角色展現個人價值，便更有加乘作用。

金世正說：「在演戲的過程中，我感受到正能量能夠戰勝負面情緒。我覺得精力充沛的人，可以在好的作品中，除了能和好的演員相遇外，更能呈現出好的演技，我會持續做一個散發正能量的演員。」而她在「申夏莉」這個角色身上，幾乎全部都做到了，無論是對於角色或觀眾，那種真心誠意的對待，讓人追劇除了是生活消遣外，也能得到心靈滿滿富足。

花路正盛開

然而，看來正向樂觀的金世正，因為家庭情況特殊，成長過程要比同齡人更辛苦，但她沒有讓家人失望，而是更努力向上，才有今天的豐收以及如星光璀璨的位置，她說：「成長總會伴著痛苦，但撐過去後，你就會變得更強。」

我會持續做一個散發正能量的演員

能演跳還能唱，偶像歌手出身的金世正，眾所皆知她的好歌喉，曾多次Cover許多中文歌，讓原唱包含周興哲、岑寧兒以及A-Lin都說讚，全能偶像的名號放在她身上一點也不為過。今年，她將再以演員身分回歸，口碑載道的電視劇《驅魔麵館》第二季即將與大家見面，一改甜美展現颯氣的「都荷娜」，將再帶領觀眾驅退惡勢力！金世正的花路，就有如這次的封面主題，屬於春天的女孩，美好正無限盛開。

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